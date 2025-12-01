元AKB48のタレント増田有華（34）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。友人との食事中に話しかけてきた「おじさん2人」に困惑したことを明かした。

増田は「昨日カウンターで友人と飲んでたら隣に来たおじさん2人が話しかけてきて」と切り出すと「かるーくお話ししていたら焼肉の話になって、カルビとかはもう既に食べないですねぇ。と言ったら“だめだよ。肉を食べないと魅力が出ないよ。僕の周りの魅力的な人はやっぱりお肉を食べてるよ。まだ若いんだから魚じゃなくて肉を食べないと”としつこく肉を食えと謎の説教をされたので無視しました」と、やりとりを明かした。

さらに「“魚にはタンパク質が全くない！格闘技やっていたからわかる！”と聞いてもない格闘技の話をしてきたので無視しました」と続けると「2回も無視させないでほしい」と訴えた。

増田は「無視しつづけてもずっと話てるからAIかと思った」と驚いた状況も示しながら「肉を食べないと魅力が出ないよってなんだよと帰り際に思い出し笑いが止まらなかったです。このご時世に珍しいくらい偏った考えの人でした。気をつけたいと思います」とコメント。「魚うまぁ」と締めくくった。