Å·Á³Ç½ÅÐ´¨¥Ö¥ê¤ÎºÇ¹â²Á³Ê¤ò¶¥¤¦¡ÖòÞ－1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬1ÆüÄ«¡¢¶âÂô»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢ºÇ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ößê(¤¤é¤á¤)¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿1ËÜ¤¬400Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1ÆüÄ«¡¢¤«¤Ê¤¶¤ïÁí¹ç»Ô¾ì¤ä¼·Èøµû»Ô¤ËÊÂ¤ó¤ÀÌó500ËÜ¤ÎÅ·Á³Ç½ÅÐ´¨¥Ö¥ê¡£
½Å¤µ14¥¥í°Ê¾å¡¢½ý¤ÎÍÌµ¤äÆ¹²ó¤ê¤ÎÂÀ¤µ¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢ºÇ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ößê(¤¤é¤á¤)¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö300Ëü¡¢350¤ä¡£380Ëü±ß¡¢400¤ä¡£¤³¤ì¤¬Éü¶½¤ÎÇ½ÅÐ´¨¥Ö¥ê¡ªÆüËÜ°ì¤ä¡×
ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¥¹ー¥Ñー¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¤É¤ó¤¿¤¯¡×¤¬¡¢²áµîºÇ¹â³Û¤ËÊÂ¤Ö400Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤¿¤¯¡¦»³¸ý ½¡Âç ¼ÒÄ¹¡§
¡Ö»é¤â¾è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¦¡£²¿¤Ë¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¦¡£Éü¶½¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÇ½ÅÐ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤È¡×
¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿ßê¤Ï3Æü¤Ë¡¢¤É¤ó¤¿¤¯Ìî¡¹»ÔÃæ±û¸ø±àÅ¹¤È¼·Èø»Ô¤Î¥¢¥¹¥Æ¥£Å¹¤Î2Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¼÷»Ê¤Ë¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£