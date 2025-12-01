¥Æ¥ì¥Ó¶âÂôNEWS

Å·Á³Ç½ÅÐ´¨¥Ö¥ê¤ÎºÇ¹â²Á³Ê¤ò¶¥¤¦¡ÖòÞ－1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬1ÆüÄ«¡¢¶âÂô»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢ºÇ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ößê(¤­¤é¤á¤­)¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿1ËÜ¤¬400Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

1ÆüÄ«¡¢¤«¤Ê¤¶¤ïÁí¹ç»Ô¾ì¤ä¼·Èøµû»Ô¤ËÊÂ¤ó¤ÀÌó500ËÜ¤ÎÅ·Á³Ç½ÅÐ´¨¥Ö¥ê¡£

½Å¤µ14¥­¥í°Ê¾å¡¢½ý¤ÎÍ­Ìµ¤äÆ¹²ó¤ê¤ÎÂÀ¤µ¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢ºÇ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ößê(¤­¤é¤á¤­)¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤³¤È¤·¤Î½é¶¥¤ê¤Ç¡¢ßê¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç½ÅÐÄ®¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î1ËÜ¡£

¡Ö300Ëü¡¢350¤ä¡£380Ëü±ß¡¢400¤ä¡£¤³¤ì¤¬Éü¶½¤ÎÇ½ÅÐ´¨¥Ö¥ê¡ªÆüËÜ°ì¤ä¡×

ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¥¹ー¥Ñー¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¤É¤ó¤¿¤¯¡×¤¬¡¢²áµîºÇ¹â³Û¤ËÊÂ¤Ö400Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤É¤ó¤¿¤¯¡¦»³¸ý ½¡Âç ¼ÒÄ¹¡§
¡Ö»é¤â¾è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¦¡£²¿¤Ë¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¦¡£Éü¶½¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÇ½ÅÐ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤È¡×

¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿ßê¤Ï3Æü¤Ë¡¢¤É¤ó¤¿¤¯Ìî¡¹»ÔÃæ±û¸ø±àÅ¹¤È¼·Èø»Ô¤Î¥¢¥¹¥Æ¥£Å¹¤Î2Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¼÷»Ê¤Ë¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£