【モデルプレス＝2025/12/01】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に出演したモデル・タレント・パーソナルトレーナーの秋倉諒子が11月30日、自身のInstagramを更新。バンコクでの水着姿を公開した。

◆秋倉諒子、バンコク旅行の水着ショット公開


秋倉は「＃タイ旅行」「＃バンコク旅行」などのハッシュタグを添え、タイ・バンコク旅行中のショットや動画を複数投稿。様々なスポットでのショットとともに、美しいスタイル際立つビキニ姿でプールを満喫する写真を公開した。

◆秋倉諒子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「圧巻のスタイル」「写真集のワンショットみたい」「綺麗な景色に映えてる」「絵になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

