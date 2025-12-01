「バチェラー4」秋倉諒子、ビキニ姿でプール満喫「絵になる」「圧巻のスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/12/01】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に出演したモデル・タレント・パーソナルトレーナーの秋倉諒子が11月30日、自身のInstagramを更新。バンコクでの水着姿を公開した。
【写真】「バチェラー」34歳美女「圧巻のスタイル」話題のビキニ姿
秋倉は「＃タイ旅行」「＃バンコク旅行」などのハッシュタグを添え、タイ・バンコク旅行中のショットや動画を複数投稿。様々なスポットでのショットとともに、美しいスタイル際立つビキニ姿でプールを満喫する写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「圧巻のスタイル」「写真集のワンショットみたい」「綺麗な景色に映えてる」「絵になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆秋倉諒子、バンコク旅行の水着ショット公開
◆秋倉諒子の投稿に反響
