「バチェラー4」休井美郷、手作り“さんまの土鍋ご飯”披露「プロ級」「季節の味わい羨ましい」の声
【モデルプレス＝2025/12/01】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が11月30日、自身のInstagramを更新。秋を感じるメニューを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「バチェラー4」出演美女「プロ級」本格的なさんまの土鍋ご飯披露
休井は「旬の秋刀魚が終わっちゃう前に…さんまの土鍋ご飯を」とつづり写真を投稿。「この季節だけのごほうび」と、ふっくらとしたさんまと三つ葉が乗った土鍋で炊いたご飯や、お味噌汁や豆腐などの彩り豊かな食卓を披露している。
この投稿に「美味しい間違いなし」「プロ並み」「幸せご飯」「季節の味わい羨ましい」などとコメントが集まっている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。「『真実の愛』をやっと⾒つけることができました」と「バチェラー・ジャパン」のテーマとも絡めたメッセージで伝え、お相手とのウェディングフォトも公開した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「バチェラー4」出演美女「プロ級」本格的なさんまの土鍋ご飯披露
◆休井美郷、秋の味覚を味わうご飯公開
休井は「旬の秋刀魚が終わっちゃう前に…さんまの土鍋ご飯を」とつづり写真を投稿。「この季節だけのごほうび」と、ふっくらとしたさんまと三つ葉が乗った土鍋で炊いたご飯や、お味噌汁や豆腐などの彩り豊かな食卓を披露している。
◆休井美郷の投稿に反響
この投稿に「美味しい間違いなし」「プロ並み」「幸せご飯」「季節の味わい羨ましい」などとコメントが集まっている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。「『真実の愛』をやっと⾒つけることができました」と「バチェラー・ジャパン」のテーマとも絡めたメッセージで伝え、お相手とのウェディングフォトも公開した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】