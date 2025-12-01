翼を授かったモンスターたち

クルマの空力性能を高めるエアロパーツには、ウィング、スポイラー、エアダムなど、さまざまな種類が存在する。その形状とサイズも、年代やモデルによって大きく異なる。

この特集では、インパクトの強い特徴的なリアウィングを備えたクルマを22台紹介する。その大半は性能向上のためにリアウィングを装着しているが、純粋にスタイルのためだけに採用したものもある。では、年代順に見ていこう。



プリムス・ロードランナー・スーパーバード（1970年）

ロードランナー・スーパーバードという名前からして、このプリムスがショッピングカートのようなクルマになるはずがない。

1960年代後半、NASCARレースでの覇権を争うため、ダッジ、フォード、マーキュリー、プリムスによって開発された「エアロ・ウォリアー」カーの1つとして誕生した。



プリムス・ロードランナー・スーパーバード（1970年）

プリムス・ロードランナー・スーパーバードは、出場資格を得るためのホモロゲーションモデルとして特別に設計された。さらに、レーシングドライバーのレジェンドであるリチャード・ペティ氏（1937年生まれ）をチームに引き入れるという目的もあった。

BMW 3.0 CSLバットモービル（1973年）

バットモービルは1970年代初頭のBMWが手掛けた最もエキゾチックなクルマだが、実は、その愛称の由来となったウィングを装着した状態で出荷された車両は1台もない。なぜかと言うと、大型リアウィングがドイツでは違法だったため、トランク内に収納してオーナー自身で取り付けられるようにしたのだ。

3.2Lのバットモービルはわずか39台しか生産されていない。いずれも欧州ツーリングカー選手権への参戦資格を得るためのホモロゲーションカーだった。リアウィングに加え、フロントフェンダー上部にフィン、リアウィンドウ上部にもスポイラーを備え、高速走行における安定性を高めている。



BMW 3.0 CSLバットモービル（1973年）

ポルシェ911（1974年）

911ターボ（コードネームは930）によって、ポルシェの「ホエールテール（クジラの尻尾）」は有名になった。しかし、この特徴的なウィングは、ターボ発売の1年前、1974年のカレラRS 3.0に初登場している。RSは高価なレース仕様モデルで、純粋に空力性能と冷却効率向上のためにホエールテールを採用した。

ターボにこのウィングが採用されると、特別な存在感を放つようになった。1980年代半ばには、より廉価な911モデルにも広く見られるようになったが、1978年の3.3Lターボでは形状が変更された。これはインタークーラーを収容するためで、出力は元の260psから300psに向上した。



ポルシェ911（1974年）

フォード・エスコートRS2000（1976年）

トランクリッドに固定された短いゴム片がこれほど多くの人々を熱狂させた例は、2代目フォード・エスコートRS2000のスポイラー以外にはない。このスポイラーは先行の1600スポーツやRSメキシコにも採用されていたが、RS2000は多くのスポーツドライバーの心をくすぐった。

「ドループ・スヌート（垂れ下がった鼻先）」と呼ばれるフロントエンドと相まって、RS2000は他のエスコートと一目で区別がついた。リアスポイラーの装着には機能面での確かな理由があった。ラリーでの長年の経験から、フォードはこの小さな追加部品でダウンフォースを生み出せなくとも、リフトを抑えることができると学んでいたのだ。また、スポーティなエスコートには重要な装備であり、おかげで1万台以上を売り上げることができた。



フォード・エスコートRS2000（1976年）

ランボルギーニ・カウンタック（1978年）

初期のカウンタックLP400の方が純粋で美しいと考える人は多いが、1978年以降の購入者の大半はV字型リアウィングを選んだ。このウィングはLP400Sに搭載され、オーナーの気分次第で比較的簡単に取り付け・取り外しが可能だった。

リアウィング装着時は高速安定性が向上するが、最高速度が抑えられてしまう。装着時のLP400Sは、最高速度290km/hの初期型よりも約15km/h遅かった。ランボルギーニは、よりパワフルなLP500Sを投入することで解決を図り、最終的には295km/hのLP5000QVを世に送り出した。



ランボルギーニ・カウンタック（1978年）

フォード・シエラRSコスワース（1985年）

1980年代を代表するリアウィングを1つ選ぶとすれば、それはフォード・シエラRSコスワースの巨大なウィングだろう。これはローター・ピンスケ氏の設計によるもので、3ドアのハッチバック構造による揚力を克服するには、ウィングを高い位置に装着する必要があると判断したのだ。当初、このデザインはフォード経営陣の反発に遭ったが、ピンスケ氏はRSの最高速度240km/hに対応するには必要だと主張した。

彼の判断は完全に正しかった。RSコスワースは公道でもサーキットでも、ほぼ無敵の存在となった。ホモロゲーションモデルであるRS500は、さらに攻撃的なウィングを採用。上部デッキに小さなリップを追加し、テールゲートの後縁にはロアスポイラーを固定している。



フォード・シエラRSコスワース（1985年）

アウディ・クワトロ・スポーツS1 E2（1985年）

強大なアウディ・クワトロでさえ、世界ラリーの最前線に留まるためには開発と進化を余儀なくされていた。その結果、1984年には出力向上と軽量化のためのケブラー製ボディワークを備えたS1モデルが誕生したが、真に注目を集めたのはE2バージョンだった。主要ライバルと互角に戦うのに十分なダウンフォースを生み出すため、冗談のように巨大なフロント＆リアウィングが採用されたのだ。

他のグループBラリーチームと同様に、アウディの時代も1986年に幕を閉じた。しかし、S1は1987年パイクスピーク・ヒルクライムでヴァルター・ロール氏の手で優勝を飾り、最後の輝きを見せた。750psと初期のPDKデュアルクラッチ・トランスミッションを搭載したこのクワトロは、10分47秒85という記録を打ち立てた。



アウディ・クワトロ・スポーツS1 E2（1985年）

MGメトロ6R4（1985年）

登場当初のMGメトロ6R4は、ごく控えめなボディワークだった。ベースとなったメトロの外観をある程度残そうとしたためだ。しかし、6R4が初めてラリーに参戦する頃には、0-97km/h加速3.2秒という性能に対応するため、最大ダウンフォースを得る巨大なフロント＆リアウィングを装着していた。

ウィングはグラスファイバー製で、製造・交換コストが安かった。ラリーカーはほぼ必ずどこかで損傷を受けるため、理想的な素材であった。オリジナルのメトロから残されたのはドアのみ。このウイングは、グループBラリー時代における6R4の最大の特徴となっている。



MGメトロ6R4（1985年）

フェラーリF40（1987年）

F40のデザインは、フェラーリの名車を多く手掛けてきたピニンファリーナによるものだ。レオナルド・フィオラヴァンティ氏が外観を担当し、当初から大型の一体型ウィングを主要な構成要素として計画していた。彼はレースで有用であるだけでなく、ガレージに駐車している時でさえモータースポーツの雰囲気を味わえるものを求めていた。

F40の外装パネル同様、このウィングもケブラー製で、リアキャノピーと一体化している。オリジナル塗装の車両では、軽量化のため塗装層を最小限に抑えたため、下地のカーボンファイバーの織り目が透けて見えることがある。



フェラーリF40（1987年）

BMW M3 E30スポーツ・エボリューション（1989年）

スポーツ・エボリューションは初代BMW M3 E30の究極形だ。600台限定生産の特別仕様車で、ダウンフォースを調整可能なリアウィングが装備されている。これは強豪フォード・シエラRS500に対抗するための、モータースポーツでのホモロゲーション取得が目的だった。

ウィングの角度変更は容易だが、238psとすでに高性能なスポーツ・エボリューションに手を加えるオーナーは少なかった。ウィングを調整する場合、ほとんど気付かないレベルから極めてアグレッシブな状態まで、3段階の設定が可能だ。大型フロントスプリッターもスポーツ・エボリューションの特徴の1つである。



BMW M3 E30スポーツ・エボリューション（1989年）

（翻訳者注：この記事は「後編」に続きます。）