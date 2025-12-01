近藤千尋、子どもたちと落ち葉まみれで全力遊び「お母さんへとへとです」リアルな姿に反響
【モデルプレス＝2025/12/01】モデルの近藤千尋が11月30日、自身のInstagramを更新。公園で子どもたちと遊ぶ様子を公開した。
【写真】35歳3児の母モデル「帰って即シャワー」リアルな外遊びショット
近藤は「子供の体力はすごいです、お母さんへとへとです」とコメント。「＃今日も全力」「＃帰って即シャワー」とハッシュタグを添え、落ち葉まみれになりながら子どもたちと走り回って遊んでいるリアルな姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「楽しさが伝わってきて癒された」「何事も全力で憧れる」「素敵なママ」「幸せな時間」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
近藤は夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳3児の母モデル「帰って即シャワー」リアルな外遊びショット
◆近藤千尋、子供たちと全力遊びショット公開
近藤は「子供の体力はすごいです、お母さんへとへとです」とコメント。「＃今日も全力」「＃帰って即シャワー」とハッシュタグを添え、落ち葉まみれになりながら子どもたちと走り回って遊んでいるリアルな姿を公開した。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「楽しさが伝わってきて癒された」「何事も全力で憧れる」「素敵なママ」「幸せな時間」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
近藤は夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】