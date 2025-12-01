½÷¤Ï´ÕÄêÎ±ÃÖÃæ¡Ä26Ç¯Á°¤Î¼çÉØ»¦³²»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤«¤é1¥«·î Èï³²¼Ô¤ÎÉ×¡ÖÀº¿À¾õÂÖ¤òº£¤«¤é¤É¤¦´ÕÄê¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡×
¡¡26Ç¯Á°¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤Çµ¯¤¤¿¼çÉØ»¦³²»ö·ï¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤«¤é1¥«·î¤È¤Ê¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÉ×¤¬º£¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹Á¶è¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦°ÂÊ¡µ×Èþ»ÒÍÆµ¿¼Ô(69)¤Ï1999Ç¯11·î13Æü¡¢À¾¶è°ðÀ¸Ä®¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¼çÉØ¤Î¹â±©ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó(Åö»þ32)¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢º£Ç¯10·î31Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Åö½é¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤òµñÈÝ¤·¡¢11·î14Æü¤«¤éÈÈ¹Ô»þ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë´ÕÄêÎ±ÃÖ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¡¦¹â±©¸ç¤µ¤ó¡§
¡Ö26Ç¯Á°¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ò¡¢º£¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ´ÕÄê¤¹¤ë¤Î¤«¡£¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×
¡¡°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÏÄ¾ÀÜ¤ÎÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ°µ¡¤Î²òÌÀ¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
