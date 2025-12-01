毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週はA＆Vアイテムです。

近年、大手ECなどでも販売されるアンダー1万円の格安プロジェクター。格安モデルでも超大画面で楽しめますが、注意点もあるんです！

例えば、ニトリのプロジェクターで動画サブスクを見るなら、映像ソースとなるパソコンやスマホなどをHDMIケーブルで有線接続するのがマスト。また、製品によってはスピーカー非搭載で、こちらも別途用意する必要がある。一方、ビジネス用途でのパワポやPDF、静止画だけの出力なら、格安製品でも十分なスペックですよ！

【画像】今週のオススメ商品はこちら！

【元祖パーティスピーカーの新モデル！】

JBL PartyBox On-The-Go 2

ハーマンインターナショナル／実勢価格5万6100円前後

大型サイズでパワフルな重低音を再生。さらに本体がライトアップされるギミックで世界中で人気のシリーズ最新モデル。本製品にはマイクが2本付属され、スマホと連携してカラオケもOK。

野外イベントなどでの利用に最適なIPX4準拠の防沫仕様。もちろん、ホームオーディオとしてテレビやプロジェクターなどに接続して楽しむのも大アリですよ！

【名門メーカーのパーティスピーカー！】

Bromley 750

Marshall Group／17万4990円

ギターアンプで世界的に定番の同社が近年力を入れるのが、ワイヤレススピーカー。新モデルはギターアンプのテイストをそのままに大型のパーティスピーカーとして登場。本体が発光するステージ照明機能で臨場感アップ。マイクだけでなく楽器も入力可能で、音質を細かく調整できるのは音楽機材メーカーならでは！

【大画面の映像はプロジェクターが最適！】

EF-72

エプソン販売／17万9899円

本体を設置するだけで上下左右の傾きを自動補正し、最大150インチでスクリーンに投写。「Google TV」を内蔵し動画サブスクに対応、スピーカーはSound by Boseテクノロジー搭載の高音質で再生。大画面でスマホ内の動画や画像を投写するのにも活用できますよ！

プロジェクター NEP-K220MM

ニトリ／9990円

本体重量は約630g。最大120インチで投写できる小型プロジェクター。HDMI接続でスマホやゲーム機、アマゾンの「Fire TV Stick」などを接続して大画面でコンテンツを再生可能。プロジェクター入門機としてもオススメ！

【プロジェクターの相棒！】

プロジェクタースクリーン

サンワサプライ／3万6800円（100インチ 100-PRS027） 4万9800円（120インチ 100-PRS028）

プロジェクターの映像は壁や天井に投写することができるが、映像クオリティ的には専用スクリーンでの視聴がベスト。本製品は4K対応の高精細スクリーンを採用し、動きが速くワイドな引き映像の多いスポーツ観戦にも最適！

取材・文／直井裕太