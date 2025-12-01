DAIGO「妻がこんなに大変な撮影をしていたとは…」 妻・北川景子主演『ナイトフラワー』の感想を“DAI語”で明かす「素敵な旦那様ですね」「世界一素敵なご夫婦」
アーティスト・タレントのDAIGOが11月29日、自身のXを更新。妻で俳優・北川景子が主演を務めた映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）の鑑賞に出かけたことを報告し、“DAI語”で感想をつづった。
【写真】DAIGOが映画『ナイトフラワー』のポスター前でポーズ！ DAIGO＆北川景子の“夫婦ショット”
本作は、トランスジェンダーの主人公と少女の絆を描き大きな話題となった『ミッドナイトスワン』（2020年）で日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督の最新作。
借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子どもの夢を叶えるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていくヒューマン・サスペンスで、北川は主人公・永島夏希役を全編ほぼすっぴん＆関西弁で感情をさらけ出す熱演を見せている。
「NKN」「何 回も 泣いた」と“DAI語”で感想を表現。「全キャスト、監督、スタッフ。誰1人欠けても出来なかったと思います。親が子供を想い、人が人を想う。胸騒ぎが止まらない映画でした」と話し、「妻がこんなに大変な撮影をしていたとは…」と私生活とのギャップに驚きの様子でつづっていた。
なお、この日は、11月24日放送の『ネプリーグSP』に“DAIGO軍団”のメンバーとして一緒に出演したゴールデンボンバーの鬼龍院翔、喜矢武豊、歌広場淳と一緒に劇場へ。樽美酒研二は不在で、“金爆”3人と記念ステッカー手にした4ショットを添え「白塗りで行けばよかった！」とちゃめっ気交じりにつづっていた。
コメント欄には「軍団を引き連れて行ったんですね〜」「仲良し！」「観てきました HKS 俳優 北川景子 スゲー！」「私もNKNでした 奥様はほんと素晴らしい」「奥さんの映画をみてすごく感動してコメントできるDAIGOも素敵な旦那様ですね」「自分の奥さんを素直に応援出来るって、とっても素敵です」「世界一素敵なご夫婦ですね」など、さまざまな反響が寄せられている。
