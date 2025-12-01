ËÜ»³Ä®Ä¹Áª ¸½¿¦¤Îß·ÅÄ ÏÂ×¢»á¤¬2´üÌÜ¤ÎÅöÁª¡Ú¹âÃÎ¡Û
Ç¤´üËþÎ»¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¹âÃÎ¸©ËÜ»³Ä®Ä¹Áªµó¤Ï¡¢11·î30ÆüÅê³«É¼¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¸½¿¦¤Îß·ÅÄ ÏÂ×¢»á¤¬ºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ»³Ä®Ä¹Áªµó¤Ï30ÆüÌë¡¢³«É¼¤µ¤ì¡¢Ìµ½êÂ°¤Î¸½¿¦¡¦ß·ÅÄ ÏÂ×¢»á¡Ê66ºÐ¡Ë¤¬1319É¼¤ò³ÍÆÀ¡£¸µ¡¦Ä®µÄ²ñµÄ°÷¤Î¿·¿Í¤Ë¡¢1100É¼¤¢¤Þ¤ê¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ2´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁªµóÀï¤Ç¡¢ß·ÅÄ»á¤Ï1´ü4Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤È¤È¤â¤Ë¡¢2´üÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ã¼Ô¤Î½¢¶È»Ù±ç¤Ê¤É»º¶È¿¶¶½¤ò¿Þ¤ë¤Û¤«¡¢ÎæËÌÃæ±ûÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä²þÁ±¤ä¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤È¤·¤Æ½»Âð¤Î³ÎÊÝ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ß·ÅÄ ÏÂ×¢»á
¡ÖËÜ»³Ä®¤ÇÀ¸³è¤·¤¿¤¤¤±¤É½»Âð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢Ä®³°¡¢ÎæËÌ³°¤Ø¹Ô¤«¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êËÜ»³Ä®¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¤Î³ÎÊÝ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×
ÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢57.68¡ó¤Ç4Ç¯Á°¤ÎÁ°²ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ17.67¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê²áµîºÇÄã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÁ°²ó:75.35¡ó¡Ë