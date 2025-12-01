²ÐºÒ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀðÆ°¤ò´ë¤Æ¤¿µ¿¤¤¤Ç¸µ¹á¹Á¶èµÄ¤é2¿ÍÂáÊá¡¡146¿Í»àË´¤Î¹á¹Á¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²ÐºÒ
146¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¹á¹Á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²ÐºÒ¤ò¤á¤°¤ê¡¢º®Íð¤ò¤¢¤ª¤í¤¦¤ÈÀðÆ°¤ò´ë¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¸µ¹á¹Á¶èµÄ¤é2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¾ÃËÉ¶É¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤Ï²Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼ê¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
146¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¹á¹Á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²ÐºÒ¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉÂâ°÷1¿Í¤âµ¾À·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¶É¤Ë¤Ï¤¤ç¤¦¤âÄ«¤«¤é²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤¿¿Í
¡Ö¿´¤¬ÄË¤¤¡£°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ÐºÒ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀðÆ°¤ò´ë¤Æ¤¿µ¿¤¤¤Ç·Ù»¡¤¬¤¤Î¤¦¡¢¸µ¹á¹Á¶èµÄ¤ÎÃËÀ¤È½÷À1¿Í¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï²ÐºÒ¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¸µ¶èµÄ¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁþ°¤òÀú¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ø¤Îº¨¤ß¤òÍ¶È¯¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ª¤È¤È¤¤¤Ë¤â¡¢¡ÖÀ¯ÉÜÃ´Åö¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤ÎÄÉµÚ¡×¤Ê¤É¤òµá¤á½ðÌ¾³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£