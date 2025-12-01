¡Ö´Ä¶ÀÇ½³ä¡×¤Î2Ç¯Ää»ß¤ò¸¡Æ¤¡¡¼«Æ°¼Ö¼èÆÀ»þ¤Î²ÝÀÇ¡¢À¯ÉÜÍ¿ÅÞ
¡¡À¯ÉÜ¡¢Í¿ÅÞ¤¬¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¼èÆÀ»þ¤Ë¤«¤«¤ë¡Ö´Ä¶ÀÇ½³ä¡×¤Î²ÝÀÇ¤ò2Ç¯´ÖÄä»ß¤¹¤ë°Æ¤ò¼´¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª»þ¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿°Æ¤Ç¡¢Æâ¼û³ÈÂç¤òÂ¥¤¹ÁÀ¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ää»ß¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ÎÀÇ¼ý¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Â»Ü»þ´ü¤Ê¤É¤ò¿µ½Å¤ËµÄÏÀ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£´Ø·¸¼Ô¤¬1Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´Ä¶ÀÇ½³ä¤ÏÃÏÊýÀÇ¤Ç¡¢Ç³Èñ¤Ë±þ¤¸¤Æ²Á³Ê¤Î0¡Á3¡ó¡Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï0¡Á2¡ó¡Ë¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯ÅÙ·è»»¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÀÇ¼ý¤Ï·×1600²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ä¶ÀÇ½³ä¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ä·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÆâ¼û³ÈÂç¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÇÑ»ß¤ò¼çÄ¥¡£ÃÏÊýºâÀ¯¤ò½ê´É¤¹¤ëÁíÌ³¾Ê¤Ï¡¢À©ÅÙ¤Î·ÑÂ³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£