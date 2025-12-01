¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¤µ¤ó¤Î¡Öº£½µ¤Î±¿Àª¡×¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¡Ê2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¡Ë
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
Î®¤ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡£
Í½ÁÛ³°¤Ê¥à¡¼¥É¡£
¼«Ê¬¤Ç¤ÏÂ¤·»»¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢³Ý¤±»»¤ÇÊª»ö¤¬Æ°¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤â¡¢Àª¤¤¤ä¤Ê¤ê¤æ¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¥¤¥±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¡¢¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤ë´¶¤¸¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¡¢¼ÂÎÏÉÔÂ¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤¬Í¥¤·¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¡¼¥É¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤è¤¤¤´±ï¤â·ë¤Ð¤ì¤ë»þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤É¤¦¤¾¡£µ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤â¤â¤Á¤í¤óÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼µ¤Ê¬Àè¼è¤ê¤Ç¡£
°¦¤Ï¡¢¸ýÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
