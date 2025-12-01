¤ª¤È¤áºÂ¤µ¤ó¤Î¡Öº£½µ¤Î±¿Àª¡×¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¡Ê2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¡Ë
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÕÁö¤é¤·¤µ¤òËþµÊ¤·¤Æ¡£
µ¤Ë»¤·¤¤1½µ´Ö¤Ç¤¹¡£
¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ä¤³¤·¤¤ÏÃ¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤ê¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Í¶¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤¤¡¢¡Öº£¡©¡×¤È¿©¤¤µ¤Ì£¤ËÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²ÐµÞ¤ÎÍÑ»ö¤Ê¤ÉÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤â¤Î¡£±¿¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡¢³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢´î¤ó¤Ç¡ª¡×¤È²÷¤¤ÂÐ±þ¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢100¡ó´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÃ¯¤«¤ËÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×ÄøÅÙ¤Î´ó¤êÅº¤¤¤Ç¤â¡¢´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¹²¤Æ¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤Ê´ï¤ÇÂÐ½è¤·¤Æ¡£
¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢Ï·ÊÞ¤Î¤ªÅ¹¤äÎò»Ë¤¢¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤ª¤È¤áºÂ¡¿²µ½÷ºÂ¡Ê8·î23Æü¡Á9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë½Å¤Ê¤ë¡¢¤«¤Ö¤ë¡£
