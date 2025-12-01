¡Úº£½µ¤Î±¿Àª¡Û2025Ç¯12·îÂè1½µ¤Î¡Ö¤ª¤È¤áºÂ¡Ê²µ½÷ºÂ¡Ë¡×¤Î±¿Àª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢À±¤ÎÆ°¤­¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£

¤ª¤È¤áºÂ¡¿²µ½÷ºÂ¡Ê8·î23Æü¡Á9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

½Å¤Ê¤ë¡¢¤«¤Ö¤ë¡£
»ÕÁö¤é¤·¤µ¤òËþµÊ¤·¤Æ¡£

µ¤Ë»¤·¤¤1½µ´Ö¤Ç¤¹¡£

¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ä¤³¤·¤¤ÏÃ¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¤ê¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Í¶¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤¤¡¢¡Öº£¡©¡×¤È¿©¤¤µ¤Ì£¤ËÊ¹¤­ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²ÐµÞ¤ÎÍÑ»ö¤Ê¤ÉÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤â¤Î¡£±¿¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡¢³èÀ­²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢´î¤ó¤Ç¡ª¡×¤È²÷¤¤ÂÐ±þ¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤Þ¤¿¡¢100¡ó´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÃ¯¤«¤ËÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×ÄøÅÙ¤Î´ó¤êÅº¤¤¤Ç¤â¡¢´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¹²¤Æ¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢Âç¤­¤Ê´ï¤ÇÂÐ½è¤·¤Æ¡£

¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢Ï·ÊÞ¤Î¤ªÅ¹¤äÎò»Ë¤¢¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)