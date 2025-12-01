°¦»Ò¤µ¤Þ24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡¿·¤¿¤ÊÊÝ¸îÇ¡ÖÈþ³¤¡×¸øÉ½¡¡½é¤á¤Æ¤Å¤¯¤·¤Î1Ç¯¡Ä¥é¥ª¥¹¸ì³Ø½¬¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤ç¤¦¡¢24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÆâÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Àè·î¡¢¥é¥ª¥¹Ë¬ÌäÁ°¤Ë¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤«¤é¸½ÃÏ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¯²»¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¿·¤¿¤ËÊÝ¸îÇ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤ÈÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¡ÖÈþ³¤¡Ê¤ß¤ß¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î1Ç¯¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢½é¤Î³¤³°¸ø¼°Ë¬Ìä¤ä¼°Åµ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ê¤É¡¢½é¤á¤Æ·Ð¸³¤¹¤ë¸øÌ³¤ËÂ¿¿ô¤Î¤¾¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢µÜÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤ä¡¢¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆUAE¡á¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤ÎÂçÅýÎÎ¤ò¾·¤¤¤Æ¤ÎµÜÃæÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ê¤É¤âÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï24ºÐ¤Î1Ç¯¤â¸øÌ³¤ÎÉý¤ò¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£