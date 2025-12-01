「りゅうちぇると似てるわ！」peco、成長した息子との親子ショット公開「身長めっちゃ伸びてる」「最高」
タレントでモデルのpecoさんは11月30日、自身のInstagramを更新。プライベートの親子ショットを公開し、息子の成長した姿が反響を呼んでいます。
【写真】peco＆息子のツーショット
コメントでは、「カッコイイ親子だわ」「お揃いコーデ良いですね 似合ってる 素敵です」「仲良し親子ですね」「リンクくんがぺこちゃんの背に近づいてきてる！」「リンクくん、大きくなりましたね。あっという間に、ペコリンの背を越えそう!!」「リンク君大きくなったー」「うわあ、最高」「リンクくんの髪の毛めちゃくちゃキレイ」「身長めっちゃ伸びてる」「りゅうちぇると似てるわ！」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「カッコイイ親子だわ」「今週は息子が学校お休みやったから、沖縄からきてくれた姪っ子ちゃんと3人で、お泊まりディズニーしてきました」と報告したpecoさん。「息子のMickey flight jacketも届いて、いっしょに着れてうれしい！」と、息子とのツーショットを1枚載せています。息子は後ろ姿ですが、pecoさんは笑顔を見せていて、うれしい気持ちが伝わってくるようです。
「息子にも何色がお気に入りか聞いてみると…」14日には、今回息子が来ていた「Mickey flight jacket」を着た自身のソロショットを公開していたpecoさん。「5色展開でキッズサイズもあるから息子にも何色がお気に入りか聞いてみると… BlackかGreenかなと思っていたら、意外にもWhiteと！うん、わたしもWhiteだいすき」と、互いに好みが同じことを明かしました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
