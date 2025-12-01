À½Â¤¶È¤Ç¥¢¥á¥ê¥«´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤«¡¡2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¸º
10·î¤Î»°½Å¸©Æâ¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï1.16ÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢2¥«·î¤Ö¤ê¤ËÁ°¤Î·î¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°½ÅÏ«Æ¯¶É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10·î¤ÏÍ¸úµá¿Í¿ô¤È¡¢Í¸úµá¿¦¼Ô¿ô¤¬¶¦¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µá¿Í¿ô¤Î¸º¾¯Éý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸©Æâ¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤ÏÁ°¤Î·î¤«¤é0.02¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¡¢1.16ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°½ÅÏ«Æ¯¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤Ç±¿Í¢¶È¤ä·úÀß¶È¤Ê¤É¤Ç¿·µ¬¤Îµá¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À½Â¤¶È¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤ÎÍ¢Á÷ÍÑµ¡³£´ï¶ñ¤Îµá¿Í¤¬¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Î¸ÛÍÑ¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»°½ÅÏ«Æ¯¶É¤Ï¡Öµá¿Í¤¬µá¿¦¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µá¿Í¤ÎÆ°¤¤Ë¤ÏÂÆ§¤ß¤¬¸«¤é¤ì²þÁ±¤ÎÆ°¤¤Ë¼å¤µ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
