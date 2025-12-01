しし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月1日〜12月7日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月1日〜12月7日の運勢を西洋占星術で占います。
でも、あえてわが道で！
吹っ切れそう。
あれこれ悩んだり、気を遣ったりするのをやめて、自分の好きなように生きようと決めた途端、流れがよくなっていくでしょう。希望があっさり通ったり、欲しい物がタイミングよく手に入るなど、「幸せになるのって、案外簡単かも？」と思えるはず。
また、賛同者や応援者もつきそう。「よく言ってくれた」「やってくれた」「分かってくれた」的なメッセージに励まされるでしょう。ただ、ファンサービスを考えた途端に芯がブレます。こびない、顔色をうかがわない唯我独尊で！
オフは、ライブに感動が。
愛は友達を交えて会うと、盛り上がります。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
