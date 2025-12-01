¾¾»³Àé½Õ¡Ö¤Þ¤µ¤«50ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡×99Ç¯»àµî¤Î²Î¼ê¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤è¤¯¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¡×
²Î¼ê¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬11·î30Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£99Ç¯4·î¤Ë50ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÀ¾²¬¶³Â¢¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¾¾»³¤Ï¸½ºß¡¢½©¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£5Æü¤Ï»°½Å¸©¡¦ÄÅ»Ô¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£¾¾»³¤Ï¥é¥¤¥Ö³«ºÅÃÏ¤¬½Ð¿ÈÃÏ¤Î²Î¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»°½Å¸©¡¢¤³¤³¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¡ÄÄ»±©°ìÏº¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢²æ¡¹¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÀ¾²¬¶³Â¢¤µ¤ó¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é1999Ç¯¤Ë50ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤¿¤Á¡¢¾®³Ø¹»Ãæ³Ø¹»¡¢À¾²¬¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ï¤è¤¯¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤«50ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀ¾²¬¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥×¥«¥×¥«¡×¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£