¤«¤ËºÂ¤µ¤ó¤Î¡Öº£½µ¤Î±¿Àª¡×¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¡Ê2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¡Ë
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¡ª
µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àµ³Î¤µ¤Ç¤¹¡£
Íê¤ó¤À¤éÍê¤ó¤ÀÄÌ¤ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡¢ÌóÂ«¤·¤¿¤é·è¤á¤¿ÄÌ¤ê¤Î»þ´Ö¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì°Ê¾å¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤â²á¾ê¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÍ¥¤·¤¯¡¢¤ªÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÂ¾¤Ë²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¡×Åª¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âº£½µ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ÏÍ¾·×¤Ç¤¹¡£
¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤¯¤Ã¤Èµ¢¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¡£Àþ°ú¤¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢Ìþ¤ä¤·¤òµá¤á¤Æ¡£
°¦¤Ï¡¢²¹Àô¥Ç¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¥³¡¼¥¹¤Ç¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥Þ¥·¡¼¥ó²½¤Î¥¹¥¹¥á¡£
