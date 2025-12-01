¡Úº£½µ¤Î±¿Àª¡Û2025Ç¯12·îÂè1½µ¤Î¡Ö¤«¤ËºÂ¡Ê³ªºÂ¡Ë¡×¤Î±¿Àª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢À±¤ÎÆ°¤­¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£

¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¥Þ¥·¡¼¥ó²½¤Î¥¹¥¹¥á¡£
¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¡ª

µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àµ³Î¤µ¤Ç¤¹¡£

Íê¤ó¤À¤éÍê¤ó¤ÀÄÌ¤ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡¢ÌóÂ«¤·¤¿¤é·è¤á¤¿ÄÌ¤ê¤Î»þ´Ö¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì°Ê¾å¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤â²á¾ê¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃ£À®¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÍ¥¤·¤¯¡¢¤ªÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÂ¾¤Ë²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¡×Åª¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âº£½µ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ÏÍ¾·×¤Ç¤¹¡£

¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤¯¤Ã¤Èµ¢¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¡£Àþ°ú¤­¤ò¥Ï¥Ã¥­¥ê¤µ¤»¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¥ª¥Õ¤Ï¡¢Ìþ¤ä¤·¤òµá¤á¤Æ¡£

°¦¤Ï¡¢²¹Àô¥Ç¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¥³¡¼¥¹¤Ç¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)