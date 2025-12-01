¤Õ¤¿¤´ºÂ¤µ¤ó¤Î¡Öº£½µ¤Î±¿Àª¡×¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¡Ê2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¡Ë
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬ÊýÈþ¿Í¤Ç¡£
Á´ÎÏ¤Ç¥â¥Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦¤µ¤ì¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤·¤°¤µ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÏÃ¤ÎÊ¬¤«¤ë¾å»Ê¡¢ÁÇÄ¾¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¡¢¿´¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë¿ÆÍ§¡¢µ¤¤Î¤¤¤¤Í·¤ÓÃç´Ö¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Å°Äì¤·¤Æ¥¥ã¥é¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¾ì¤ÎÎ®¤ì¤òÆÉ¤ß¡¢¶õµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤Ë°Õ¼±¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸ò¾ÄÎÏ¤â¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤³¤È¤â¡£
¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢º®»¨²óÈò¤Ç¡£·ê¾ìÁÀ¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢Í½Ìó¤Ç´°àú¤Ë¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¹¥´¶ÅÙ¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¡£
È¬ÊýÈþ¿Í¤Ç¡£
Á´ÎÏ¤Ç¥â¥Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦¤µ¤ì¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤·¤°¤µ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÏÃ¤ÎÊ¬¤«¤ë¾å»Ê¡¢ÁÇÄ¾¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¡¢¿´¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë¿ÆÍ§¡¢µ¤¤Î¤¤¤¤Í·¤ÓÃç´Ö¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Å°Äì¤·¤Æ¥¥ã¥é¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¾ì¤ÎÎ®¤ì¤òÆÉ¤ß¡¢¶õµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤Ë°Õ¼±¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸ò¾ÄÎÏ¤â¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤³¤È¤â¡£
¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢º®»¨²óÈò¤Ç¡£·ê¾ìÁÀ¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢Í½Ìó¤Ç´°àú¤Ë¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)