¤ª¤¦¤·ºÂ¤µ¤ó¤Î¡Öº£½µ¤Î±¿Àª¡×¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¡Ê2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¡Ë
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥±¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ç¡£
¾®¤µ¤¯¼ê·ø¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é»Å³Ý¤±¤Æ¤â²ó¼ý¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¡£º£¤¢¤ë¤â¤Î¤òÈþ¤·¤¯ÃåÃÏ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡£
¼Ò¸ò¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¥¢¥ê¤Ç¡£¡Ö¤³¤ÎÌóÂ«¤¬¥º¥ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢¸ò¾Ä¤·¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¡£ÀèÊý¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂçÁÝ½ü¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢Çã¤¤Êª¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢»ÕÁö¤Î¹²¤¿¤À¤·¤µ¤¬¤À¤¤¤Ö¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä¹¥¤¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊªÃµ¤·¤Ë¤â¤è¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£ÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤ËÃíÌÜ¤ò¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥¹¥í¡¼¥À¥¦¥ó¡õ
¥¹¥±¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ç¡£
¾®¤µ¤¯¼ê·ø¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é»Å³Ý¤±¤Æ¤â²ó¼ý¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¡£º£¤¢¤ë¤â¤Î¤òÈþ¤·¤¯ÃåÃÏ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡£
¼Ò¸ò¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¥¢¥ê¤Ç¡£¡Ö¤³¤ÎÌóÂ«¤¬¥º¥ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢¸ò¾Ä¤·¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¡£ÀèÊý¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂçÁÝ½ü¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢Çã¤¤Êª¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢»ÕÁö¤Î¹²¤¿¤À¤·¤µ¤¬¤À¤¤¤Ö¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä¹¥¤¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊªÃµ¤·¤Ë¤â¤è¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£ÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤ËÃíÌÜ¤ò¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)