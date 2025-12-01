ºÇ¾å°ð²Ù¤Ç¡Ö¤ª²Ð¤¿¤Âçº×¡×º£Ç¯°ìÇ¯¤ÎÌµ»ö¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÍèÇ¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§¤ë¡Ú²¬»³¡Û
¤¤ç¤¦¤«¤é12·î¡¢»ÕÁö¤Ç¤¹¡£²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎºÇ¾å°ð²Ù¤Ç¤Ïº£Ç¯°ìÇ¯¤ÎÌµ»ö¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÍèÇ¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§¤ë¡Ö¤ª²Ð¤¿¤Âçº×¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛºÇ¾å°ð²Ù¤Ç¡Ö¤ª²Ð¤¿¤Âçº×¡×º£Ç¯°ìÇ¯¤ÎÌµ»ö¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÍèÇ¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§¤ë¡Ú²¬»³¡Û
¸áÁ°6»þ¡¢¤´¿À²Ð¤¬¤ß¤³¤·¤Ë¾è¤»¤é¤ì±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅÂÁ°¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¸îËàÃÅ¤ËÅÀ²Ð¡£¶¡¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìó5000ÂÎ¤Î¤ª¼é¤ê¤Ê¤É¤¬·ã¤·¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª²Ð¤¿¤Âçº×¡×¤ÏÇ³¤¨¤µ¤«¤ë±ê¤ä±ì¤ËÂÎ¤ò¤«¤¶¤·¡¢º£Ç¯°ìÇ¯¤ÎÌµ»ö¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÍèÇ¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï»ý»²¤·¤¿»¥¤Ê¤É¤ò±ê¤ËÅê¤²Æþ¤ì¡¢¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²ÇÒ¼Ô¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£Ç¯¥³¥í¥Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ª²Ð¤¿¤Âçº×¡×¤ÏÌÀÆü¡Ê2Æü¡Ë¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¾å°ð²Ù¤Ç¤ÏÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Î¤ª¤è¤½2Ëü¿Í¤Î»²ÇÒ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£