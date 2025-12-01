ËÌ¶å½£»Ô¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë200¿Í»²Àï¡¡ÆüËÜÀª¤¬ÃË½÷¤È¤âÄºÅÀ
¡¡À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼êÌó200¿Í¤¬µ»¤ò¶¥¤¦¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È2025ËÌ¶å½£¡×¤Î·è¾¡¤¬30Æü¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤ÎËÌ¶å½£¥á¥Ã¥»¡ÊµìÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¿·´Û¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï·§ËÜ¸©É¹ÀîÄ®¤Î13ºÐ¡¢¾¾ËÜÀãÀ»¡Ê¤¤¤Ö¤¡ËÁª¼ê¡ÊÃæ³Ø2Ç¯¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤ÏºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ4°Ì¡¢Çò°æ¶õÎÉ¡Ê¤½¤é¡ËÁª¼ê¤¬À©¤·¡¢ÃË½÷¤È¤âÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
