【バスケット】ワールドカップアジア地区予選・第２戦のロスター１２人を発表 渡邊雄太選手やジョシュ・ホーキンソン選手ら第１戦と同じ１２人に トム・ホーバスＨＣ「うちのバスケットをよく知っている選手たちと戦いたい」
ＪＢＡ（日本バスケットボール協会）は、１２月１日（月）に台湾の新北市で開催される「ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップ２０２７ アジア地区予選 Ｗｉｎｄｏｗ１」、アウェーでのチャイニーズ・タイペイ戦に挑む男子日本代表チームのロスター１２人を発表しました。
１１月２８日（金）に神戸で行われた第１戦では、前線からのハードなディフェンスと持ち味のスピードある攻撃が機能して、９０対６４と快勝した男子日本代表。主将としてパリオリンピック以来の代表復帰、第１戦ではポイントリーダーとなる２０点を挙げる活躍で日本代表に勝利と安心感をもたらした渡邊雄太選手が、「台湾も毎年力をつけている強いチーム。（第１戦は大差で勝利したが）しっかりとしめなおして全力で臨みたい」と語ったアウェーでの第２戦。注目のロスターには第１戦と同じ１２人が選出されました。
勝ち負けはもちろん、得点差も重要となるこの大会。ＡＫＡＴＳＵＫＩ ＪＡＰＡＮが敵地で、どんな輝きを魅せるのか。注目の第２戦は、１２月１日午後８時試合開始です。
▼ＦＩＢＡ バスケットボールワールドカップ２０２７ アジア地区予選
１２月１日 チャイニーズ・タイペイ戦 男子日本代表ロスター（１２人）
１ 齋藤拓実（ＰＧ 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）
２ 富樫勇樹（ＰＧ 千葉ジェッツ）
３ 安藤誓哉（ＰＧ 横浜ビー・コルセアーズ）
１２ 渡邊雄太（ＳＦ 千葉ジェッツ）
１８ 馬場雄大（ＳＦ 長崎ヴェルカ）
１９ 西田優大（ＳＧ シーホース三河）
２４ ジョシュ・ホーキンソン（Ｃ／ＰＦ サンロッカーズ渋谷）
３０ 富永啓生（ＳＧ レバンガ北海道）
３１ 原修太（ＳＧ 千葉ジェッツ）
３４ 渡邉飛勇（ＰＦ 信州ブレイブウォリアーズ）
９１ 吉井裕鷹（ＳＦ 三遠ネオフェニックス）
９９ 川真田紘也（Ｃ 長崎ヴェルカ）
試合日程
１２月１日（月）新荘体育館（新北市、台湾）
日本 対 チャイニーズ・タイペイ
午後８時（日本時間）試合開始