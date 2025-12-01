米ドジャース専門メディア「ドジャース・ウェイ」（ウェブ版）が2025年11月30日、韓国出身キム・ヘソン内野手（ドジャース、26）のトレードを提言した。

「今オフにトレード材料として活用できる、あるいはすべき4人」

キムは米国1年目の今シーズン、マイナーで開幕を迎え、5月に大リーグに昇格した。71試合に出場し、打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁を記録。ユーティリティプレイヤーとして、セカンド、ショート、センターのポジションをこなし、チームに貢献した。

ポストシーズンでは、全シリーズでロースター（出場登録選手枠）入りを果たし、ワールドシリーズ（WS）にも出場した。

WS第7戦では、延長11回からセカンドの守備に入り、WS2連覇達成の瞬間をグラウンドで迎えた。今シーズンの全日程を終えたキムは、11月6日に韓国に帰国した。

今オフの本格的な戦力補強が始まる中、「ドジャース・ウェイ」は「今オフにトレード材料として活用できる、あるいはすべきドジャース選手4人」とのタイトルで記事を展開した。

エメ・シーハン投手（26）、ギャビン・ストーン投手（27）、リバー・ライアン投手（27）の3投手と、キムを「トレード要員」としてピックアップした。

記事では、4選手の今シーズンを振り返りながら、来シーズンの展望に言及。

「ドジャースはキムを十分に起用しなかった」

キムに関しては、「キムは開幕を3Aで迎えた後、ほとんど出場機会を得られず、肩の負傷リハビリのため再び3Aでプレーした期間もあった。ドジャースが実際に彼を起用した際には、契約内容に見合った活躍を見せ、打率.280、6二塁打、1三塁打、13盗塁（打者トップの大谷とアンディ・パヘスよりはるかに少ない出場試合数ながらチーム3位）を記録した。しかし、ドジャースは彼を十分に起用しなかった」とし、こう続けた。

「キムは26年もベンチのユーティリティプレイヤーに過ぎないと予想するのが妥当だろう。契約は残り2年で総額800万ドル（約12億4500万円）強（28年・29年両年とも500万ドルのクラブオプション付き）という条件は、まさにお買い得である。守備の万能性と、高いコンタクト能力は、間違いなく強力なトレード材料となるだろう」

米メディアによると、キムは昨オフ、ドジャースと3年総額1250万ドル（約19億4500万円）の契約を結び、28年と29年については、球団がオプション権を保有するという。

今シーズン、韓国出身大リーガーとして唯一、ポストシーズン進出を果たしWSを制したキム。来シーズンは他球団のユニホームを着ることになるのか。今オフのドジャースの動向に目が離せない。