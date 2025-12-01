“トランジスタグラマー”姫野ひなの、美谷間＆破壊力抜群の美ボディ「もふもふで大きくて」
アイドルグループ「#Mooove!」の姫野ひなのが、11月29日発売の「グラビアザテレビジョン」に2号連続で裏表紙に登場した。
【写真】破壊力抜群の美ボディで魅せる姫野ひなの
姫野は、身長148センチで“トランジスタグラマー”としても注目される。TikTokフォロワーが78万人を超えるなどSNSでも高い人気を誇り、ショートドラマ『ラブピクション』にもレギュラー出演するなど活動の幅を広げている。
今回の起用について姫野ひなのは「2号連続裏表紙なんて初めてで、最初聞いた時びっくりしました。そんなことってあるの!?って笑 今もまだ夢みたいです」と率直な驚きを語った。
撮影では、きつねのフォーちゃんと共演したといい、「すっごいかわいいんです〜もふもふで大きくて」と笑顔を見せた。さらに悪魔の衣装で回し蹴りや飛び蹴り、パンチを繰り出したほか、屋外を走り回る場面もあったという。「みんなで爆笑しながら撮影してました」と振り返り、スタジオの空気が終始和やかだった様子を明かした。
■姫野ひなのインタビュー
――グラビアザテレビジョン2号連続の裏表紙出演おめでとうございます。
ありがとうございます！2号連続裏表紙なんて初めてで、最初聞いた時びっくりしました。そんなことってあるの!?って笑 今もまだ夢みたいです！
――今回はどの様な撮影でしたか？
今回はきつねのフォーちゃんと撮影しました！すっごいかわいいんです〜もふもふで大きくて。それからすごく楽しかったのが、悪魔の格好をして回し蹴りしたり飛び蹴りしたり、パンチパンチしたり……なんとお外にも出て走り回りました。笑 みんなで爆笑しながら撮影してました！
――12/13のLINE CUBE SHIBUYAでのツアーファイナルで新メンバーが3名加入ということですが、新体制になってどんなグループにしていきたいですか？
まだ練習の段階ですが、このメンバーとならどんな大きいステージも目指せるなって感じてます！7人もいるのにそれぞれ個性があって、なによりみんな可愛い！笑 それぞれの「できること・できないこと」を7人で補って、より良いグループにしていきたいなって思います！私自身も新メンバーを引っ張っていけるよう頑張りたいし、逆に新メンバーにリスペクトな部分も沢山あって。お互い吸収しあって高め合っていきたいです！！
――最後に一言お願いします。
姫野ひなのをみつけてくれて、みてくれてありがとうございます。上京してから約4年半。まだまだしてみたいことやしたことないことが沢山で。応援してくださる皆とだったら全部できちゃう気がして。これからもいろんな景色を皆さんとみたいし、いろんな初めてを皆さんと共有したいです。今回2号連続裏表紙させていただけたのも、いつも応援してくださる皆様の強い熱量のおかげで。ありがとうございます。君の自慢の推しになれるように頑張るから、これからもそばにいてくださいっ!!
