¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ë¤£¤Ê¥ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥Õ¥§¡ÖCafe&Bar¤×¤ê¤ó¡×¤ÎÅ¹Ä¹¤ÎÇï±©ÁÛ¡Ê¤Ï¤¯¤Ï¡¦¤³¤³¤í¡Ë¤¬¡¢12·î1ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù50¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£

¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¾×·â¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿Çï±©ÁÛ

¡¡¡Ö¿¿²Æ¤ÎTGIF½µ¥×¥ì¾Þ2025¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Çï±©¡£º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢¿åÃå¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎË­Ëþ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤È¡¢T¥Ð¥Ã¥¯»Ñ¤ÎÈþ¿¬¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Æ±¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡õDVD¤ËÊ¡°æÍüè½²Ú¡¢¤½¤Î¤Û¤«¸ÅÅÄºÌ¿Î¡¢±üÂ¼Åí²Æ¡¢°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¡¢ºÙÃ«¤µ¤é¡¢¤¤¤í¤Ï¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£