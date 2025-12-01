すとぷりら5グループが集結 『すとふぇす』が来年2月に東京ドームで2Days開催決定
2.5次元アイドル・歌い手グループが所属するSTPRが、所属アーティストによる大型ライブイベント『STPR Family Festival!! 2026』（通称：すとふぇす）を、2026年2月7日、8日の2日間にわたり東京ドームにて開催することを発表した。
【画像】楽しそうなメンバーたちの姿…『劇場版すとぷり』キービジュアル
出演するのは、すとぷり、Knight X - 騎士X -、AMPTAKxCOLORS、めておら - Meteorites -、すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC - の5グループ。各グループによるライブパフォーマンスに加え、枠を越えたコラボレーションも予定されており、STPRならではの特別なステージが届けられる。
『すとふぇす』は、今年4月に初開催され、大きな反響を呼んだイベント。今回はさらにスケールアップし、東京ドームという巨大空間を舞台に、新たなエンターテインメントが展開される予定だ。チケットは、各ファンクラブ会員向けにFC最速先行（抽選）がスタートしている。
