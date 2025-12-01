ウクライナ代表団との会談後、記者会見に臨むルビオ国務長官＝11月30日、米フロリダ州/Pool

（CNN）米国とウクライナの代表団が11月30日に米フロリダ州で行ったウクライナとロシアの停戦案に関する協議をめぐり、米国のルビオ国務長官は、「非常に生産的で有益な協議で、さらなる前進があった」と述べた。一方で、依然として取り組むべき課題が残っているとの認識も示した。

ルビオ国務長官は協議後の声明で、「我々は、この問題の難しさについて現実的な見方を維持している。だが、進展があったことで、これは単に戦争を終わらせること――それは非常に重要だが――だけでなく、ウクライナの未来を守り、それがかつてないほど繁栄する未来となることを願っているという共通のビジョンがここにはある」と述べた。

ルビオ国務長官は、米国とウクライナの代表団が、戦闘終結の条件だけでなく、ウクライナの長期的な繁栄のための条件についても協議していると述べた。

米国とウクライナの代表団は先週のスイス・ジュネーブでの協議でその基盤を築き、その後も協議を継続したという。

ルビオ国務長官は「きょうもその作業をさらに進めたが、まだやるべきことが残っている」と述べた。

会合後、ルビオ国務長官もウクライナの代表団を率いるウメロウ国家安全保障防衛会議書記も報道陣からの質問には答えなかった。