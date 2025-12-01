【国際親善試合】日本女子代表 3−0 カナダ女子代表（11月29日／長崎スタジアムシティ）

【映像】なでしこFWの「弾丸パワーシュート」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW藤野あおばが、カットインから強烈なシュート。ポスト直撃のパワーショットが話題となっている。

なでしこジャパンは11月29日、国際親善試合でカナダ女子代表と対戦。ニルス・ニールセン監督の率いるチームは、若き才能が躍動し、東京オリンピック金メダルの強豪を3−0で撃破した。

ゴール以外も見どころの多い試合で、とりわけ注目されたのが8分のワンシーンだった。相手陣内のペナルティーエリア左角でMF谷川萌々子からのパスを受けた藤野が、DF北川ひかるが内側から縦に走り抜ける中、迷うことなく中央に切れ込み右足を一閃する。

強烈なシュートがゴールに一直線に向かっていく。ボールはゴール右隅を捉え、カナダのGKケイレン・シェリダンの懸命な横っ飛びも届かないギリギリのコースに飛んだ。惜しくもポストに直撃してゴールとはならなかったが、力強い一撃にスタジアムがどよめいた。

68分には3点目を挙げるなど活躍

このパワフルな一撃にはサッカーファンも注目し、SNS上で「男性並みの藤野のミドルw」「右上のバーに当たる惜しいシュート！」「今のポストか？」「強烈！」「藤野惜しい…」「さすがに別格やな」「いいぞ！」「ちょっと見ない間にめっちゃゴツくなった。体デカくなった。たくましくなった」「上田綺世味を感じる、ドラゴン久保の系譜」と興奮していた。

開始早々に勢いよくゴールに迫った藤野は、68分に谷川の折り返しを左足で押し込みダメ押しの3点目。年内最後の代表戦で輝きを放った。

（ABEMA／なでしこジャパン）

