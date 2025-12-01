¡Ö´°Á´¤Ë2³¬¤¬Ëä¤â¤ì¤¿¡×¥¿¥¤ÆîÉô¤ÎÂçµ¬ÌÏ¹¿¿å¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤¬¶²ÉÝ¸ì¤ë ÆîÉô¤Î°ìÂÓ¤Ç170¿Í»àË´
»à¼Ô¤¬600¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¶áÇ¯¤ÇºÇ°¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹ë±«ºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡£¥¿¥¤ÆîÉô¤Î¹¿¿å¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤Ï¡¢½ÉÇñÀè¤ËÂùÎ®¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿ºÝ¤Î¶²ÉÝ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹¿¿åÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥¿¥¤ÆîÉô¤Î¥Ï¡¼¥È¥ä¥¤¤Ç¤¹¡£ÂùÎ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Á¤é¤ÎÌÚ¤Ïº¬¸µ¤«¤éÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¡¢²¡¤·Î®¤µ¤ì¤¿¼Ö¤¬ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Àè½µ¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥¿¥¤ÆîÉô¤ÎÅÔ»Ô¡¦¥Ï¡¼¥È¥ä¥¤¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¿¿å¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆîÉô¤Î°ìÂÓ¤Ç¤Ï170¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¥Ï¡¼¥È¥ä¥¤¤Ë¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î±Ê»³Áï»Ê¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤Ï¡¢½ÉÇñÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î2³¬¤Þ¤ÇÂùÎ®¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥È¥ä¥¤¤òÎ¹¹ÔÃæ¤ËÈïºÒ ±Ê»³Áï»Ê¤µ¤ó
¡Ö´°Á´¤Ë2³¬¤¬Ëä¤â¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¾ÃËÉÂâ¤Î¥Ü¡¼¥È¤âÆþ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×
¥Û¥Æ¥ë¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ôÆü¸å¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¿å¤¬°ú¤¤Ï¤¸¤á¡¢ÎÙ¹ñ¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ËÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅÚÃÏ´ª¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¸ÀÍÕ¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬°ìÈÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¡¢400¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¹¥Þ¥È¥éÅç¤Ç¤Ï¡¢Æ»Ï©¤ÎÀ£ÃÇ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÆüËÜ¿Í8¿Í¤¬¸ÉÎ©¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏÅö¶É¤¬Áá¤±¤ì¤Ð¤¤ç¤¦¤Ë¤âµß½Ð¤ËÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£