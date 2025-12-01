ËÌÀî·Ê»Ò¡¢É×¤ÎDAIGO¤¬¡ÈÁÄÉã¤Î±ï¡ÉÅçº¬ÉñÂæ¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥ª¥Õ¥¡¡¼ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë
½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊMBS¡¦TBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤ÎDAIGO¤¬¡¢ÁÄÉã¡¦ÃÝ²¼ÅÐ¸µ¼óÁê¤Î±ï¤Ç¡¢Åçº¬¤¬ÉñÂæ¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÀî·Ê»Ò¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼ã¤¤º¢¡¢Ä«¥É¥é¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¡ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤´±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ï1²ó¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£½ñÎà¤È¤«¤Ç¤¹¤Ç¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¡£´é¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ë¤µ¤¤¤«¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¤«¤é¤Ï¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤È¸ì¤ë¡£
½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÂçºå¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤Þ¤À1ºÐ¤Î¤¿¤á¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¡×¤È²¿²ó¤«¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢É×¤ÎDAIGO¤Ï¼«Ê¬¤¬Ä«¥É¥éÇÐÍ¥¡¢Âç²ÏÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏÅçº¬¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£É×¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡ÊÁÄÉã¤ÎÃÝ²¼ÅÐ¸µ¼óÁê¤Ê¤É¡ËÅçº¬¤Ë¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡ØÏÃ¤¬¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤Ê¤¤¡£Âå¤ï¤ê¤È¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È°Õ³°¤Ê·Á¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÀî·Ê»Ò¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼ã¤¤º¢¡¢Ä«¥É¥é¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¡ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤´±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ï1²ó¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£½ñÎà¤È¤«¤Ç¤¹¤Ç¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¡£´é¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ë¤µ¤¤¤«¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¤«¤é¤Ï¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤¿¤À¡¢É×¤ÎDAIGO¤Ï¼«Ê¬¤¬Ä«¥É¥éÇÐÍ¥¡¢Âç²ÏÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏÅçº¬¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£É×¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡ÊÁÄÉã¤ÎÃÝ²¼ÅÐ¸µ¼óÁê¤Ê¤É¡ËÅçº¬¤Ë¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡ØÏÃ¤¬¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤Ê¤¤¡£Âå¤ï¤ê¤È¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È°Õ³°¤Ê·Á¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£