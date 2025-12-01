ÊÆ¥¦¹â´±¶¨µÄ ÎÎÅÚ¤Î°·¤¤¤Ê¤É¾ÇÅÀ¤«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö¹ç°Õ¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡× ¥í¥·¥¢¤È¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤á¤°¤ê
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹â´±¤¬¥í¥·¥¢¤È¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÐÊý¤È¤â²ÝÂê¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±
¡ÖÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤¤ç¤¦¤â·úÀßÅª¤ÇÍ±×¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÊÅ¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¡¥¦¥á¥í¥Õ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦¹ñËÉ²ñµÄ½ñµ
¡Ö¶¨µÄ¤ÏÀ¸»ºÅª¤Ç¡¢À®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×
¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤·¤¿¥¯¥ê¥ß¥¢¤ÈÅìÉô¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¤ÎÎÎÅÚ¤Î°·¤¤¤Ê¤É¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤¿¥¦¥á¥í¥Õ»á¤â²ÝÂê¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¹ç°Õ¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤â¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢¤È¹ñ±×¤ËÌÀ³Î¤Ê¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê£¿ô¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤¬1Æü¤Ë¥í¥·¥¢¤Ë¸þ¤±½ÐÈ¯¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÐÊý¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë·×²è¤ò¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£