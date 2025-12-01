ボーイズグループ「TOMORROW×TOGETHER」が、「2025 MAMA AWARDS」2日目の11月29日、「VISA SUPER STAGE ARTIST」を受賞した。

韓国テレビ局MBNは1日、「叙事のあるパフォーマンスを繰り広げるステージテラー（ステージとストーリーテラーの合成語）の底力を認められた結果だ」と評価した。

授賞式で5人のメンバーは「貴重なプレゼントをありがとう。これからもMOA．（モア、公式ファン名）と一緒に幸せに音楽を楽しめるように努力します。送っていただいた応援と愛情に応えるために最善を尽くします」と感想を述べ、「（香港大火事の）難しい状況が早く回復し、多くの方々が平安になることを願っています」と、被害者らに慰労の言葉をかけた。

舞台では「Upside Down Kiss」と「Beautiful Strangers」を披露した。MBNは「特に『Beautiful Strangers』は大規模な公演会場にふさわしく、より雄大なサウンドに編曲された。激しい振り付けと安定した歌唱力が調和し『SUPER STAGE ARTIST』という受賞名にふさわしい舞台と評価された」と伝えた。