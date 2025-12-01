「謎解きの仕掛人」として人気のクリエイター・松丸亮吾が、インスタグラムのフォロワーが１４万人を突破したことを報告した。

松丸は３０日までにインスタグラムに「フォロワーさん１４０，０００人突破ありがとう」と書き出し、“フォロワー１４万人”と表示されているインスタグラムのプロフィール欄を指さして喜びの表情を見せるショットを公開した。「ＸだけじゃなくＩｎｓｔａｇｒａｍも頑張りたいな〜〜と思ってこまめに投稿するようにしたら、フォロワーさん１４０，０００人突破してましたありがとう…！！」と感謝の気持ちをつづり、「これからもインスタライブとかリールとか色んなことに挑戦したいと思ってるから応援よろしくね！僕にやってほしいことあったらコメント欄で教えて！！」とファンに呼びかけた。

この投稿にファンからは「フォロワーさん１４万人突破おめでとう」「前にインスタライブでやりたいって言ってたストーリーズで質問箱とかやってみてほしいです…！！」「飲酒インライ〜！！！」「インスタライブはもちろん、１日１問クイズ出してほしいです！！」「ロケのオフショはこれからも続けてほしいです！」など、ファンから祝福コメントやリクエストが多数寄せられている。