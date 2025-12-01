¡Ö¤â¤¦ÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡×Á¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤¬Ê¡²¬¤Ç½é¤á¤Æ¹Ö±é¡¡Êì¿Æ¤ò¤Ï¤¸¤áÙÇÃ×Èï³²¼ÔÁ´°÷¤Îµß½Ð¤òÁÊ¤¨
ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¦Á¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤â¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿Êì¿Æ¤ò´Þ¤àÙÇÃ×Èï³²¼ÔÁ´°÷¤Îµß½Ð¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
11·î30Æü¡¢Ê¡²¬¸©Åì¶è¤Ç¹Ö±é¤·¤¿Á¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤Ï1978Ç¯¡¢19ºÐ¤Î»þ¤Ë¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¤ÇÊì¡¦¥ß¥è¥·¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¡¢24Ç¯¸å¤Î2002Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á¾²æ¤µ¤ó¤¬Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç¹Ö±é¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤ª¤è¤½600¿Í¤òÁ°¤Ë¡¢º£¤âµ¢¹ñ¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤Êì¡¦¥ß¥è¥·¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼ÔÁ´°÷¤Îµß½Ð¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Á¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¡Ê66¡Ë
¡ÖÊì¤ò´Þ¤àÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Îµß½Ð¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÀè¤Î1Ç¯¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Î1Æü¤¬¤â¤¦ÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Á¾²æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÙÇÃ×ÌäÂê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£