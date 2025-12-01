¡Öµï¼ò²°¤ÎÃíÊ¸¡×¤É¤³¤í¤«¡Ö¥Ð¥¹Ää¤Î»þ¹ïÉ½¡×¤Þ¤ÇQR¥³¡¼¥É¡Ä¡È¥¹¥Þ¥Û¤¢¤ê¤¡É¤Ç¼Ò²ñ¤ÏËÜÅö¤Ë¸úÎ¨²½¤·¤¿¤Î¤«
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬À¸³è¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ºÇ¶áX¾å¤Ç¡Ö°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î¥Ð¥¹ÄäÎ±½ê¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»þ¹ïÉ½¤¬¤Ê¤¯¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏQR¥³¡¼¥É¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢QR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤á¤Ð¡¢»þ¹ïÉ½¤ä¥Ð¥¹¤Î¸½ºßÃÏ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£IT²½¤Ï¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÊØÍø¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¤µ¤¹¤¬¤Ë¹Ô¤²á¤®¤Ç¤Ï¡©¡Ú¼èºà¡¦Ê¸¡áÃæÀî½ß°ìÏº¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÅö¤Ë¸úÎ¨²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä³¹Ãæ¤ËµÞ·ã¤ËÁý¤¨¤¿¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸
ÍøÍÑ¼Ô¤Ë²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¡²¿¤·¤í¡¢¥Ð¥¹Ää¤Î·Ç¼¨¤ò¸«¤Æ¤â¡Ö¥Ð¥¹¤¬¤¤¤ÄÍè¤ë¤«¡©¡×¤¬½Ö»þ¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ð¥¹¤Ï¸òÄÌ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÙ±ä¤·¤¿¤êÁá¤¯Íè¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢»þ¹ïÉ½¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°Æ³°Äê»þ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¡¥Ò¥Þ¤Ê¿Í¤ÏQR¥³¡¼¥É¤Ç»þ¹ïÉ½¤òÆÉ¤ó¤Ç¤½¤ì¤Ë½¾¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ë¤«¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ò½¦¤¦¤«¡¢°¿¤¤¤ÏÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÁö¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎQR¥³¡¼¥É¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Î»ö¾ð¤âÊ¬¤«¤ë¡£ºòº£±¿Å¾¼ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥¹¤Î¸ºÊØ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÉÑÈË¤Ë¥À¥¤¥äÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¸½¾õ¤Î»þ¹ïÉ½¡×¤òÍøÍÑ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁQR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ»þ¹ïÉ½¤òÆÉ¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©
¡¡¤³¤ì¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°û¿©Å¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤è¤ëÃíÊ¸¤Ç¤¢¤ë¡£¸µ¡¹°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¡¼¤ó¡×¤ÈÅ¹°÷¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢ÃíÊ¸¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¡¢Âî¾å¤ÎQR¥³¡¼¥É¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤òÃíÊ¸¤µ¤»¤ëÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÅÃÓ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÌ¿®ÎÁ¤âµÒ¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢Å¹¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¡©¡¡¤¤¤ä¤¡¡Á¡¢ºòº£¤ÎÊª²Á¹â¤È¿Í·ïÈñ¹âÆ¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¥Ã¤¹¤è¡ª¡¡¤ÈÅ¹Â¦¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëÂ¦¤È¤¹¤ì¤ÐÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÅÃÓ¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤ê¡¢ÅÅÇÈ¾õ¶·¤¬°¤¯¤ÆÃíÊ¸¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢µÒ¤ÈÅ¹¤Î´Ö¤Ç¤è¤±¤¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
µÕ¤ËÈó¸úÎ¨¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤â
¡¡À¤¤ÎÃæ¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÁ´°÷¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Î¤ÏÍý²ò¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ËÊÐ½Å¤·²á¤®¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡2018Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»ÃÀ¿¶ÅìÉôÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊÄäÅÅ¤¬È¯À¸¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¿Í¡¹¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÅù¤Ë°ûÎÁ¿å¤ä¿©ÎÁ¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤¬»ÈÍÑÉÔÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿·ï¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Î»þÂå¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ÍÍ¤¬¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤Ï¥Ð¥«¡×¡Ö¸½¶âÊ§¤¤¤·¤«¤Ê¤¤Å¹¤Ï¥¢¥Û¡£Ãæ¹ñ¤ÎÊý¤¬ÅÅ»Ò·èºÑ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈXÅù¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ï¥¢¥Û¤Ç»þÂå¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤ÌµÂÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¡¡¢¥¬¥é¥±¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»ä¡Ê52ºÐÃË¡Ë¤â¤½¤Î¼çÄ¥¤ÏÇ§¤á¤è¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÈIT¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ò¤¤¤Á¤¤¤Á¥Ð¥«¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤À¡£À¤¤ÎÂçÂ¿¿ô¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ÈITÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¥Ð¥¹Ää¤Î»þ¹ïÉ½¤¹¤éIT¤È¥¹¥Þ¥ÛÂÐ±þ¤Ë¤·¡¢¤³¤ì¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯¤À¤±¤Ç¥Ð¥«°·¤¤¤Ã¤Æ¥Ò¥É¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡IT²½¤ÎÊÀ³²¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é¾¯¤·¤À¤±°ï¤ì¤ë¤¬¡¢ºÇ¶áÁý¤¨Â³¤±¤ë¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¹çÍý²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»ä¤¬»þ¡¹¹Ô¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼·ó¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ï¡¢6Âæ¤Î¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤é¤»¤ë¤Î¤Ë´·¤ì¤º¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£»þ¤Ë¤ÏÀåÂÇ¤Á¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¡£Âç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¢¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢µÒÂ¦¤¬´·¤ì¤ì¤ÐºÑ¤àÏÃ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£É´Êâ¾ù¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ÏÌÜ¤òâÔ¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÉÔÀµ¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬¸«Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢20ºÐ°Ê¾å¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢½¾¶È°÷¤¬³ÎÇ§¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¶²¤é¤¯½¾¶È°÷¤â¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¢¥Û¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÉÔÀµËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤à¤·¤íÍ¿Í¥ì¥¸¤ò2¤Ä³«Êü¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡©¡¡¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ï¿Í·ïÈñºï¸º¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¹çÍý²½¤ò¿ä¿Ê¤·²á¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢µÕ¤ËÈó¸úÎ¨¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î¿ÀÆàÀî¤Î¥Ð¥¹Ää¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²þ¤á¤Æ¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸¼Ô¡¦ÃæÀî½ß°ìÏº
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô