¡Ú¼Ì¿¿16Ëç¡Û¡Ö»Å»ö°Ê³°¤Ç¤Î¡È¥Á¥é¥ê¡É¤¬·ù¤ÇÉáÃÊ¤ÏÍú¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×¡¡¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¤³¤Ü¤ì¤¿°Õ³°¤Ê±ð¤Ã¤Ý¤µ
¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¤È¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£·ÝÇ½³¦¤È¤«¶½Ì£¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡¡¤½¤¦Á°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æþ´Ö¤æ¤¤¤Ï¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤«¤éÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢Æ°Êª¤Î¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ç¥«¥Õ¥§¤È¤«¡¢Ä»¥«¥Õ¥§¤È¤«¡£Æ°Êª¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¸½ºß20ºÐ¤ÎÆþ´Ö¤Ï¡ÈºÇ¶¯¤ÎËå·Ï¥°¥é¥É¥ë¡É¤È¤·¤Æ½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ê¤É»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À·ÝÇ½³¦¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò¸«½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤À¡£·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤âÊì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤â¤È¤â¤È·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þº£¤Î»öÌ³½ê¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡Ø¤³¤³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¤è¡Ù¤¯¤é¤¤¤Î¥Î¥ê¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê»öÊÁ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×
¹â¹»Â´¶È¤Ç¿åÃå¤ÎÌÌÀÑ¤¬¡Ä
¡¡16ºÐ¤Ç¸½ºß¤Î»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ë¤È»£±Æ²ñ¤äDVD¤Î»Å»ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÅö½é¤Ï»£±Æ²ñ¥â¥Ç¥ë¤¬¼ç¤Ç¡¢ÄÌ¿®À©¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Î2024Ç¯6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿DVD¡Ø¥Ô¥å¥¢¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤À¡£
¡Ö¡Ø¥Ô¥å¥¢¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»£±Æ²ñ¤ò¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤âDVD¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¤ÏSNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤â¡Ø¤¢¤ì¸«¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡DVD¤Ç¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿åÃå¤ÎÌÌÀÑ¤â¤½¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ï¹¶¤á¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¼«ÂÎ¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°áÁõ¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤ÇÃå¤Æ¤¤¤¿¿åÃå¤«¤éµÞ¤Ë¡È¤Ò¤å¤Ã¡É¤È¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£»×¤ï¤º¡Ø¤Á¤Ã¤Á¤ã¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤¿¤À¿åÃå¤Ïº£¤Ç¤Ï¤â¤¦¡È»Å»öÃå¡É¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª»Å»ö¤ÇÃå¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤é¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡×
¡¡18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡È¤ª²Û»Ò·Ï¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»¨»ï¡ÖCream¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤¿¡£Çò¥Ó¥¥Ë¤ò²¼Ãå¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿µ¼»÷¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤â»Å»ö¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¤ª»Å»ö°Ê³°¤Ç¥Á¥é¥ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ù¤¹¤®¤ë¤Î¤ÇÉáÃÊ¤Ï¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¤Þ¤º¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¡¢¤³¤ó¤À¤±¥Á¥é¥ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö¶À¤ò¸«¤ë¤Î¤â¶ì¼ê¡×
¡¡¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¤Ï¤³¤Î»Å»ö°ìËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é·ù¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢·ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤À¤è¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¼Â´¶¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¤ËºÜ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤«¤é¡Ø¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤«¼«Ê¬¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢µá¤á¤é¤ì¤¿¤é¤ä¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»¨»ï¤Ç¤Ï½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ë½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¼ÂÀÓ¤¬¼«¿®¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«¿®¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î´é¤¬¶ì¼ê¤Ç¡£¶À¤ò¸«¤ë¤Î¤â¶ì¼ê¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼Ì¿¿¤Î»ä¤ò¸«¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê¥«¥ï¥¤¥¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥«¥ï¥¤¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¡Ø¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¾¯¤·¤º¤Ä»×¤¨¤Æ¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¶¦¤ËÊë¤é¤¹¤Î¤Ï¡Ä
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¡£¼èºàÃæ¡¢²¿ÅÙ¤â¡Ö´ðËÜÅª¤Ë³°¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥ó¥É¥¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¡£¤â¤¦¤ª¤¦¤Á¤«¤é½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÇÇ¤ò2É¤»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥È¥«¥²¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À¸¤Êª¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£¸½ºß»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥È¥¢¥´¥Ò¥²¥È¥«¥²¤Ï¤â¤È¤â¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë½»¤à¥È¥«¥²¤À¡£¿åÁå¤ä²¹ÅÙ´ÉÍý¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀßÈ÷¤À¤±¤Ç7Ëü±ß°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥È¥¢¥´¥Ò¥²¥È¥«¥²¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ß¤¿¤¤¤ËÁ´Á³Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Æ°¤¯¤È¤¤ÏµÞ¤Ë¥Ô¥å¡¼¥ó¤Ã¤ÆÆ°¤¯¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤âº£¤Ï¥È¥«¥²¤À¡£º£¸å¤Ï¥¢¥ª¥¸¥¿¥È¥«¥²¤«¡¢¥Ò¥ç¥¦¥â¥ó¥È¥«¥²¥â¥É¥¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Ú¥Ã¥È¹¥¤¤ÏÎ¾¿Æ¾ù¤ê¤Ç¡¢¼Â²È¤Ç¤Ï¥ß¥ß¥º¥¯¤Ë¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤â»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
¡¡¼«Ê¬¤«¤éµá¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÃíÌÜÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê»Å»ö¤Ï¸þ¤³¤¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£DVD¤Ï´û¤Ë4ËÜ¤ÎÈ¯Çä¤¬·è¤Þ¤ê¡¢½é³¤³°¤È¤Ê¤ëÂæÏÑ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿12·î27Æü¤Ë¤Ï¡ÖÆþ´Ö¤æ¤¤¡ÁANGEL SMILE¡Á¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡×¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»Å»ö¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤Þ¤À»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÀì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¹¤«¤¤²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ç¤È¥È¥«¥²¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤È¤Î¤ó¤Ó¤êÊë¤é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î´õË¾¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤¬Í¥¤·¤¤¿Í¤Ê¤é¡¢Ç¯Îð¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£10ºÐ¾å¤Ç¤â¡¢20ºÐ¾å¤Ç¤â¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸40Âå¤Ç¤â¡£²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤¨¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¼«³Ð¤Î¤Ê¤¤¥³¥ß¥åÎÏ
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¾Íè¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿´õË¾¡É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö²¹¤«¤¤²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤êÊë¤é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ç¤È¥È¥«¥²¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡£¤ª»Å»ö¤Ï¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Â¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¤¥ó¥É¥¢¤Ç¡¢¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤âÇÉ¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢16ºÐ¤Ç»Ï¤á¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¤ò¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢´ò¤·¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¼«³Ð¤Î¤Ê¤¤¥³¥ß¥åÎÏ¤È¡¢Æ°Êª¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹ÀÅ¤«¤ÊÀ¸³è¡£¤½¤·¤Æ¡Öµá¤á¤é¤ì¤¿¤é¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¡£
¡¡Æþ´Ö¤æ¤¤¤Î¸½ºßÃÏ¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÁ½ÅÎ¶ÆÁ¡Ê¤È¤¯¤·¤²¡¦¤¿¤Ä¤Î¤ê¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥°¥é¥Ó¥¢É¾ÏÀ²È¡£¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£µ¼Ô¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö100Æü°Ê¾å¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼èºà¡£2016Ç¯¤Ë¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢ÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»¨»ï¡¢¥¦¥§¥Ö¤Çµ»ö¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤ËÆüËÜ½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ö°ìÅÙ¤Ï¸«¤¿¤¤¡ª ¥¢¥¤¥É¥ë¡õ¥°¥é¥Ó¥¢Ì¾ºî¼Ì¿¿½¸¥¬¥¤¥É¡×¡Ê¸¼¸÷¼Ò¡Ë¡£note¤Ç¥Þ¥¬¥¸¥ó¤òÏ¢ºÜÃæ X:@tatsunoritoku
