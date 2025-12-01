ビットコインと米株先物が下落、不穏な空気漂う… 12月はリスク回避スタートか ビットコインと米株先物が下落、不穏な空気漂う… 12月はリスク回避スタートか

ビットコインと米株先物が下落している、特に目立った売り材料は見当たらない。



先週末の米ブラックフライデー売上高は好調だったもよう。感謝祭翌日の小売売上高（除く自動車）は+4.1%と前年の+3.4%を上回ったという。アドビによるとオンライン支出は昨年比9.1%増の118億ドルと過去最高額を記録した。次期FRB議長はハセット氏との見方が強まり米積極利下げ期待が一段と高まっている。



ただ、12月はリスク回避でスタート。時間外でダウは160ドル近く下落、ナスダックは0.6%下げている。米株先物の下げを受け週明け日経平均は800円超安。一部で「炭鉱のカナリア」とも呼ばれるビットコインは4%超下落している。年末が近づくにつれて米株は12月は調整売りからスタートとの指摘も聞かれる。



東京時間11:08現在

ダウ平均先物DEC 25月限 47585.00（-158.00 -0.33%）

Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6825.00（-34.50 -0.50%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25317.75（-164.25 -0.64%）



ビットコイン（ドル）(NY時間22:08)

１ビットコイン＝87238.88（-3937.62 -4.32%）

ビットコイン（円建・参考値）(NY時間22:08)

１ビットコイン＝13574370（-612694 -4.30%）

※円はドル円相場からの計算値

