¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ç¥Ë¥¹¡×¤Î¾¾²¼ÀëÉ×¡Ê41¡Ë¤¬11·î30ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£¿´ÎîÆ°²è¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬¾å¤¬¤ëÊýË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ë¥¹¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ç¥Ë¥¹¤ÎÉÝ¤¤YouTube¡×¤Ç¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤ëÆ°²è¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ôÌó41Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¾¾²¼¤Ï¡ÖYouTube¤Î¿´Îî¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¡¢ËÍ¤é¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í©Îî¤ò¸«¤¿¤¤Êý¡¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÆ°²è¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ï¡¢¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î³°´Ñ¤Î¤ß¤ÎÊý¤¬ºÆÀ¸¿ô¤¬¿¤Ó¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö³°´Ñ¤À¤±¤Î¤Û¤¦¤¬ºÆÀ¸¿ô¤¬¿¤Ó¤ë¡£ËÍ¤é5Ç¯´Ö¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£