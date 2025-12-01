ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡ÖÊÌ¤ì¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×Â«Çû¤·¤¹¤®¤ëÎø°¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶¦±é¼Ô¥É¥ó°ú¤¡Ö5Ê¬¤ª¤¤°¤é¤¤¤Ë¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤±¤ª¤Á¡×¤ÎÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Ê30¡Ë¤¬¡¢11·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÎø°¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ²¼»Í¥±¥¿Àê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀê¤¤»Õ¡¦¥·¥¦¥Þ»á¤«¤é¡¢24ºÐ¤Îº¢¤ËÅ¾µ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¹â¹»Â´¶È¤·¤Æ¾ÃËÉ»Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£6Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¡¢¾ÃËÉ»Î¤ò¼¤á¤¿¤Î¤¬24¡×¤È¹ÎÄê¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥¦¥Þ»á¤«¤é¡Ö¤³¤³¤Ç¿·¤·¤¤Æ»¤ÈÊÌ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤¬19¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿Èà½÷¤ÈÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ¨¤¯Â«Çû¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö5Ê¬¤ª¤¤°¤é¤¤¤Ëµï¾ì½ê¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£Â¾¤ÎÃËÀ¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤È¤«¤â·ù¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£Îã¤¨¤ÐYouTube¤È¤«¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤«Â¾¤Î·Ý¿Í¤È¤«¤À¤È¤á¤Ã¤Á¤ã·ù¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¯¤È¤«¤â·ù¡×¤È¤¤¤¦ÀÄÌÚ¤Ë¡¢¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤¬¡Ö¡Èoasis¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¡É¤Ç¤â¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢µö¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ù¤¬¤ê¡¢¡Öoasis¤¬º£¤â¤·¤«¤·¤ÆÈà½÷¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¤é¡¢ÀäÂÐÉÕ¤¹ç¤¦¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÁÛÁü¡£¤½¤Î´è¤Ê¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¤¿¤«¤ª¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¾éÃÌ¤Ç¡£¡È»äoasis¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡Á¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿¤¬¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡ÖÊÌ¤ì¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¸·ù¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£