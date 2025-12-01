太田光、誕生したばかりのradikoキャラクターと絡んで大惨事 15周年PR大使なのに押し倒して頭取る
お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が1日、都内で行われた『radiko15周年』記者発表会に参加した。
【写真】大混乱？キャラクターの頭を取って逃走する太田光
太田はradiko15周年PR大使に就任。また、PRキャラクターも登場した。青い毛がふわふわもこもこの着ぐるみが登場。太田は「不気味でしかない」とばっさりだった。絡むことになり、握手をしたかと思えば、抱きつき押し倒した。勢いで顔が取れてしまい、デビューの晴れ舞台で大惨事。太田は「申し訳ない。こんな大惨事になるとは…」としたが「スーツアクターの中でブラックリストになっているらしい。もう俺と会わせない方がいいよ」と自虐していた。
その後、名前が発表されることに。「ミャクミャクです」と太田はボケた。さらに太田は「全国を回りたい」と話したが、ラジまるは固い表情のままで嫌そうな雰囲気をかもし出していた。そして、公式キャラクターの名前は投票総数10万件超のアンケートの結果から「ラジまる」に決定したことが発表された。
また、ブランドムービーも公開。木戸大聖がブランドムービーに出演し、同動画の音楽はSaucy Dog「まっさら」に決まったことが発表された。
