俳優の国仲涼子が１日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、２０年愛し続けている意外な推し活を告白した。

国仲は、じつは２０年選手のスー女で、高田川部屋を箱推ししているという。きっかけはヒロインを努めた朝ドラ「ちゅらさん」で共演した田中好子さん。「田中さんが高田川部屋の親方とおかみさんと知り合いで、紹介していただいた」という。

その後、結婚、出産を経て「実際に相撲にはまったのは子どもを２人産んで、国技館に見にいって、かっこいい！と思って。見にいき始めたのは５、６年前」と打ち明けた。

魅力について「こんな近くで取組、パーンッ！て。かっこいい」と体と体が思いきりぶつかり合う姿を熱弁。設楽統も「もう交通事故ですよ」とその迫力に納得だ。

国仲は「推し活５カ条」を守っており「年に１度は国技館」「地方場所はテレビでチェック」「稽古総見で力士の仕上がりを生チェック」「相撲部屋へ通い、間近で稽古見学」「年末は餅つきイベントに参加」は必ず守っているという。

あまりの熱心さに、設楽は「相撲部屋がテーマの朝ドラのおかみさん役が来るんじゃないですか？」というと、国仲は「そうしたら嬉しい！」と前のめりだった。