気軽に登れる山=低山には心動かされる様々な魅力が満載。

番組初登場の登山大好き俳優の福田愛依さんは現在福岡県在住。関西の山は初めてとのこと。今回目指すのは山頂にプラネタリウムがある大野山、標高753m。登山口までは大阪市内から車で約１時間、頂上周辺には岩場巡りコースやキャンプ場などもあって子供連れでも楽しめると人気の低山です。天気が良ければプラネタリウムで星空の予習をした後、実際の夜空を見上げるなんてこともできるそうなのですが、、、果たして!?

体力には自信があるという福田さん、朝から気合十分です。ただ、出発時点では天候はあいにくの雨。自称「晴れ女」の福田さんにとっては一年に一度くらいの珍事なんだとか。山の天気は気まぐれ、途中で晴れることもあるかも、と、気を取り直して、いざ登山開始です！

登山道はよく整備されていて多少の雨なら問題なく歩くことができます。すぐ横を流れる川から上がってきたサワガニと戯れてみたり、地面一面に落ちた栗にテンションが上がったり、今どきの山ガールって、こんなノリなのかな？アップダウンの少ない常に登り勾配の山道を快調に歩き続ける福田さん。いつしか雨足は弱まり、代わりに周囲は霧に包まれ始めました。晴天の日には見ることのできない幻想的な光景に更にテンションは上がります。

山頂近くで電波塔の保守のための舗装路を横切った後、山頂公園の一角として整備されたナチュラルガーデン風の小道を辿ると、、、大野山山頂の標識が現れました。標高753ｍ、京都方面まで見渡せる広大な景色が迎えてくれるはずが、あたりは濃い霧で真っ白。「こんな景色も貴重ですね」と自分を納得させていた福田さんですが、下見の時にスタッフが撮った写真を見せられて「やっぱり見たかったなぁ、こんな景色」と本音がポロリ。気を取り直して、さあ頂きメシの時間です！

今回の「頂きメシ」はキャンプ場の一角をお借りしてのBBQ、肉と野菜を豪快に焼いていきます。登山後に山頂で食べるステーキ、絶対に美味しいに決まってますよね、福田さん！でも、今回はこれで終わりではないんです。大野山登山のもう一つのご褒美、それはプラネタリウム。ここではその日の夜の星空を解説つきで見せてくれるのです。プラネタリウムを出た頃にはすっかり日が暮れて、満天のリアル星空を見上げる、、、予定だったのですがこの霧では残念ながら叶わず！それはまた今度。お疲れ様でした！

気軽に登れる低山とご褒美ごはんをご紹介♪

