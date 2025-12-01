ÅìËÌÂç¡¢Î±³ØÀ¸¤Î³ØÈñÃÍ¾å¤²¡¡27Ç¯ÅÙ¡¢¼õ¤±Æþ¤ì´Ä¶½¼¼Â
¡¡ÅìËÌÂç¤Ï1Æü¡¢2027Ç¯ÅÙ¤«¤é³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤òÌó1.7ÇÜ¤ËÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âç³Ø¤ÏÎ±³ØÀ¸ÈæÎ¨¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÐÈñ¤ÎÁý²Ã¤ò¸«±Û¤·¤¿¡£Áý¼ýÊ¬¤Ç¶µ°é¤ä¸¦µæ´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ä½¢¿¦¤Ê¤É³Æ¼ï»Ù±ç¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¡£
¡¡Âç³Ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ØÉô¤ÈÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¹Ô¤ÎÇ¯´Ö53Ëü5800±ß¤«¤é90Ëü±ß¤Ë¤¹¤ë¡£27Ç¯4·î°Ê¹ß¤ÎÆþ³Ø¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢26Ç¯ÅÙ°ÊÁ°¤«¤éºßÀÒ¤¹¤ëÎ±³ØÀ¸¤È¡¢Âç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¯¡£
¡¡ÅìËÌÂç¤ÏºòÇ¯¡¢¹ñ¤¬10Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Î´ð¶â¤ò³èÍÑ¤·¤ÆºâÀ¯»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¹ñºÝÂî±Û¸¦µæÂç³Ø¡×¤ÎÂè1¹æ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£