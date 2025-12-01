親が帰ってこないなどの理由で、一人で出歩いている放置子。そんな放置子をかまった結果、毎日のようにつきまとわれるようになったという人もいるようです……。今回は、そんな放置子に容赦ない対応をしたママ友のエピソードをご紹介します。

私のことは可愛くないの？

「ママ友と公園に行ったら、放置子につきまとわれました。最初は相手にしてたけど、あまりにもしつこくて……。自分の子どもと遊んでいたら『そんな子放っておいて私と遊んでよ！』『早くジュース買って！』なんて言ってくるから唖然としました。

『私のことは可愛くないの？』と言い出す放置子にどう返そうか悩んでいたら、ママ友が『うん。可愛くないよ』とハッキリ返していてさらに唖然……。『初対面なのにジュース買えとか、図々しいこと言ってくる子を可愛いと思えるわけないじゃん』と、子ども相手に容赦なくぶった斬っていました。

その後、放置子が諦めて別の親子につきまとっていました。ママ友は以前も別の放置子につきまとわれた経験があるらしく、『優しくしたらエスカレートするだけだから』と言っていました。突き放すのが正解とはいえ、少し罪悪感が……。一番悪いのは、子どもを放置する親ですよね……」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 子ども相手だと、突き放すのは可哀想に感じてしまいますよね……。しかし、自分の子どもを優先できないほどつきまとわれるなら、ハッキリ言うのが正解なのかもしれません……。児童相談所に連絡するなど、その子をサポートできればいいのですが。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。