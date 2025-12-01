モスの2026年福袋はマイメロ＆クロミとコラボ！　販売額相当の食事補助券とグッズでお得すぎ、事前予約が吉

『モスバーガー』が毎年恒例の福袋を2026年も販売。サンリオの大人気キャラクター、マイメロディとクロミがコラボレーションしたグッズと、販売額相当の食事補助券が入った「2026モス福袋」を、2025年12月30日から全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、数量限定で展開する。また、2025年11月25日 15時から12月24日の間、WEBでの事前予約を受付中。

マイメロ50周年＆クロミ20周年！ モスと記念コラボ開催中

『モスバーガー』は、マイメロディが50周年、クロミが20周年を迎えた2025年のアニバーサリーイヤーに合わせて、2025年11月12日からコラボレーション企画を実施している。その第2弾となる「2026モス福袋」では、「一緒なら、もっとずっとかわいい」をテーマに、マイメロディとクロミのオリジナル描き起こしデザインを使用。

マイメロディは1975（昭和50）年にデビュー。マイメロディ誕生30周年を記念して2005（平成17）年に放送がスタートしたアニメ『おねがいマイメロディ』で、マイメロディのライバルとして登場したのがクロミだ。優しく、明るく、マイペースなマイメロディと、自分の心に正直で、前向きな強さを持つクロミは、互いを補完し合う“メロクロな関係”とされている。

ちなみに、アニメの中でクロミはマイメロディにされたムカつくことをすべて「クロミノート」に書き綴っている。しかし、“ムカつくこと”の原因はマイメロディらしい、悪気のない天然な行動。マイメロディは天然ゆえに無意識に相手の心をえぐる発言をすることが多く、そのたびにクロミのノートのページが増えていく、という構図が二人の関係の面白さだ。

オリジナルグッズは、マイメロディまたはクロミのどちらかを選べる「フェイスポーチ付きエコバッグ」、モスバーガーオリジナルデザイン入りの大小「メラミンプレート（2枚セット）」、そして表裏でデザインが違うコンパクトな「サテンポーチ」の3アイテム。

※サイズはおおよその表記

フェイスポーチ付きエコバッグ（マイメロディ）

フェイスポーチ付きエコバッグ（マイメロディ）（サイズ：ポーチ（耳含めず） 横15cm、バッグ 横48×縦31×マチ20cm）

フェイスポーチ付きエコバッグ（クロミ）

フェイスポーチ付きエコバッグ（クロミ）（サイズ：ポーチ（耳含めず） 横15cm、バッグ 横48×縦31×マチ20cm）

メラミンプレート（2枚セット）

メラミンプレート（2枚セット）（サイズ：大 直径17cm）

メラミンプレート（2枚セット）（サイズ：小 直径15cm）

サテンポーチ

サテンポーチ（表）（サイズ：横16.5×縦10.5cm）

サテンポーチ（裏）（サイズ：横16.5×縦10.5cm）

販売額相当の食事券が嬉しい！ 事前予約がおすすめ

さらに、5000円相当の「お食事補助券（500円×10枚綴り）」も一緒に、オリジナルデザインの専用袋に入れて販売する。

お食事補助券（500円×10枚綴り）

お食事補助券（500円×10枚綴り）

専用袋（巾着ビニール袋）

専用袋（巾着ビニール袋）（サイズ：横24×縦32×マチ10cm）

販売額相当の食事補助券が入っているとあって、毎年大人気の福袋。早めのWEB事前予約がおすすめだ。

【マイメロディ＆クロミ×モスバーガー「2026モス福袋」 5000円】

販売期間：2025年12月30日〜2026年2月28日

※数量限定、販売は1人5個まで。なくなり次第終了。

※販売期間は店舗により異なる。

WEB事前予約期間：2025年11月25日 15時〜12月24日

受取期間：2025年12月30日〜2026年1月12日

※予約は1人5個まで。

販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

食事補助券：2025年12月30日〜2026年3月31日まで利用可能

【画像】マイメロ＆クロミの描き下ろしイラストが可愛すぎ！ 「2026モス福袋」のグッズ3種（8枚）