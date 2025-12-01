ABS½©ÅÄÊüÁ÷

SNS¤Ç¸«¤¿Åê»ñ¤ÎÀìÌç²È¤Î¹­¹ð¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Ë¤«¤Û»Ô¤Ë½»¤à60Âå¤Î½÷À­¤¬¸½¶â1,720Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Í³ÍøËÜÁñ·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤Ë¤«¤Û»Ô¤Ë½»¤à60Âå¤Î½÷À­¤Ï9·î¡¢SNS¤ÎFacebook¤Ç¡¢Åê»ñ¤ÎÀìÌç²È Éð¼ÔÎÍ»Ê¤µ¤ó¤ò¤«¤¿¤ëÅê»ñ¹­¹ð¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢ÌµÎÁÄÌÏÃ¥¢¥×¥ê LINE¤Î¥°¥ëー¥×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥°¥ëー¥×¥Èー¥¯¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢³ô¤ÎÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÖµÁÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤­¤Æ¡¢ ¤µ¤é¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡ÈÅê»ñ¥µ¥¤¥È¡É¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤ò´«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

½÷À­¤Ï»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë»áÌ¾¤ä¸ýºÂ¾ðÊó¤Ê¤É¤òÅÐÏ¿¡¢¤½¤Î¸å¡¢³ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¡¢15²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸Ä¿ÍÌ¾µÁ¤ä²ñ¼ÒÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ1,720Ëü±ßÍ¾¤ê¤òÆþ¶â¤·¤Þ¤·¤¿¡£


30Æü¡¢½÷À­¤¬Íø±×¤ò°ú¤­½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀÇ¶â¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¤¿¤áÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·Èï³²¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Åê»ñ¤Èµ¶¤Ã¤Æ¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëÈï³²¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£