¤½¤ì¼Ò¸ò¼Îá¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÃËÀ¤¬ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤ë¡ÖË«¤á¸ÀÍÕ¡×¤ÎÆÃÄ§
¡Öº£Æü¤ÎÉþ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¤½¤ÎÈ±·¿¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤¬ÃËÀ¤Î¸ý¤«¤éÉÑÈË¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¼Ò¸ò¼Îá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¤«¤â¡£ÃËÀ¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê½÷À¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌµ°Õ¼±¤ËÃµ¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤ë¡ÖË«¤á¸ÀÍÕ¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊË«¤á¤Ï¡È¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¡É¾Úµò
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£Æü¤Î¥Í¥¤¥ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÀ¼¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊË«¤á¸ÀÍÕ¤ÏºÙ¤«¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢³°¸«¤ÎÊÑ²½¤ä»ÅÁð¤Î°ã¤¤¤Ë¤¹¤°µ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£´Ñ»¡ÎÏ¤Ï¹¥°Õ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤¹¡£
³°¸«°Ê³°¤òË«¤á¤ë¡áÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤Í¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢À³Ê¤ä°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤òË«¤á¤ë¤Î¤â¡¢ËÜÌ¿ÅÙ¤¬¹â¤¤¾Ú¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤òÉ¾²Á¤¹¤ë·Ú¤¤¹¥°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆâÌÌ¤ä¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î´Ø·¸À¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤Æ¤Ç¤âË«¤á¤ë¤Î¤ÏËÜµ¤
ÏÃÂê¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤ÆË«¤á¤ë¹ÔÆ°¤âÍ×ÃíÌÜ¡£²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î¾Ð´é¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤òÃËÀ¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°Õ¼±¤»¤º´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£·×»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¾ðÍ¥Àè¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤Ï¤«¤Ê¤êËÜÌ¿ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¸«¤Æ´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¹¥°Õ¤Î²¹ÅÙ¤ò¼¨¤¹¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¡£¶ñÂÎÅª¤Ç¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢À³ÊÌÌ¤Þ¤ÇË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ÃËÀ¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢£²¿Í¤Îµ÷Î¥¤Ï¤µ¤é¤Ë½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
🌼ÉÔ´ïÍÑ¤Ê°¦¾ðÉ½¸½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤¬¡Ö¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¡×